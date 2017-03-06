Жулиану: "Попадание на чемпионат мира-2018 – моя мечта"

Полузащитник "Зенита" Жулиану отметил, что в составе сборной Бразилии попасть на чемпионат мира-2018. Футболист подчеркнул, что и в клубе, и в национальной команде исполняет практически одни и те же функции на поле.

– Выступление на чемпионате мира в составе сборной Бразилии – моя мечта, – цитирует UOL Жулиану. – Но я реалистично смотрю на вещи и думаю только о следующем шаге. А следующий шаг всегда – это следующий матч. Меня вызвали в сборную, впереди нас ждут два матча. После этого я вернусь в клуб и вновь буду бороться за поставленные перед нами задачи. Всякий раз, когда наступает время матчей сборных, я начинаю волноваться. Такое происходило и ранее, но при Тите, который регулярно включает меня в команду, волнение только увеличилось.

Работа под руководством Тите? Результаты говорят сами за себя, мы смотримся неплохо. Он изменил менталитет команды. У сборной всегда был большой выбор футболистов, но нам не удавалось реализовывать свой потенциал. Тите сделал так, что каждый игрок понимает свои функции на поле. Отсюда и наши результаты.

В тактической схеме 4-1-4-1 Тите всегда находит мне место в атакующей группе. Люди думают, что после матчей клуба тяжело переключаться на сборную, но в "Зените" у меня практически схожие функции. Несмотря на то, что я помогаю игрокам оборонительной линии, у меня есть полная свобода действий во время наших атак. В схожем стиле я выступал и в предыдущие годы.