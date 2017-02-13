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Жулиану: "Случалось так, что есть было совсем нечего"

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Полузащитник "Зенита" Жулиану в интервью "СЭ" рассказал о том, как голодал в детстве. По его словам, некоторые вопоминания отложились на всю жизнь. 

 
Полузащитник "Зенита" ЖУЛИАНУ.Жулиану: "Русский язык выучил в караоке"

– Вы выросли в большой семье – восемь сестер и братьев.

– Больше. История тут такая. У мамы были дети от первого брака. Потом, когда они поженились с моим отцом, родился в том числе и я. Потом родители развелись, у папы появилась другая семья и в ней тоже – дети. Так что всего нас 13 сестер и братьев. У мамы я – третий ребенок.

– В детстве вам приходилось голодать?

– И мне совершенно не стыдно рассказывать о том периоде жизни. Случалось так, что есть было совсем нечего. У каждого человека существуют какие-то воспоминания детства, которые откладываются на всю жизнь. У меня перед глазами до сих пор стоит короткий разговор с мамой. Еще маленьким я однажды вечером подошел к ней и сказал, что очень голоден. "У нас ничего нет. Выпей водички и ложись спать", – ответила она.

– Ну и ну.

– Но знаете, сейчас я очень горжусь, что мы с честью пережили это непростое время. Что мне удалось, несмотря ни на что, стать футболистом, выйти на высокий уровень. И что теперь я могу помогать своей семье. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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