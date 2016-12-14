"Зенит" заплатит за Эрнани 8 миллионов евро

Полузащитник "Атлетику Паранаэнсе" Эрнани в среду прилетел в Санкт-Петербург и в четверг подпишет контракт с "Зенитом". 22-летний бразилец станет первым новичком сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно.
– Стоимость трансфера оценивается в 8 миллионов евро, сегодня Эрнани уже был в Санкт-Петербурге, а завтра подпишет контракт с "Зенитом", – приводит "Спорт день за днем" слова агента футболиста Ролима Кармо.
Эрнани – опорный полузащитник, воспитанник "Атлетику Паранаэнсе", выступает за главную команду с 19 лет. 22-летний Эрнани – основной игрок "Атлетику", провел в этом сезоне 24 матча и отметился 4 голами.
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/news/agent-segodnya-ernani-uzhe-byl-v-sankt-peterburge-stoimost-transfera-8-mln-evro
Tuxon
ВОВаН.....прости, а что такое transfermarkt.de?
22:10
punch_s
Стало быть, Нобоа не ждем
21:58
V0VaN
А чо до конца первоисточгник не дописываете? )))) "Зенит" заплатит за трансфер Эрнани 8 млн евро, при том что, по оценке transfermarkt.de, рыночная стоимость бразильского хавбека составляет 1,75 млн.))))))) Ну а как .... придётся писать про жадность агентов, про откаты верхушке))))
21:50
Веравалер
Ну что, ожидаемо. Румынский дедушка их из Бразилии ка пескарей таскает - одного за другим...
21:40
shpasic
что-то маловато пишете, ведь наверняка же минимум полтинник!))
21:38