21:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" заплатит за Эрнани 8 миллионов евро

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Полузащитник "Атлетику Паранаэнсе" Эрнани в среду прилетел в Санкт-Петербург и в четверг подпишет контракт с "Зенитом". 22-летний бразилец станет первым новичком сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно.

– Стоимость трансфера оценивается в 8 миллионов евро, сегодня Эрнани уже был в Санкт-Петербурге, а завтра подпишет контракт с "Зенитом", – приводит "Спорт день за днем" слова агента футболиста Ролима Кармо.

Эрнани – опорный полузащитник, воспитанник "Атлетику Паранаэнсе", выступает за главную команду с 19 лет. 22-летний Эрнани – основной игрок "Атлетику", провел в этом сезоне 24 матча и отметился 4 голами.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/agent-segodnya-ernani-uzhe-byl-v-sankt-peterburge-stoimost-transfera-8-mln-evro

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Tuxon

ВОВаН.....прости, а что такое transfermarkt.de?

22:10

punch_s

Стало быть, Нобоа не ждем

21:58

V0VaN

А чо до конца первоисточгник не дописываете? )))) "Зенит" заплатит за трансфер Эрнани 8 млн евро, при том что, по оценке transfermarkt.de, рыночная стоимость бразильского хавбека составляет 1,75 млн.))))))) Ну а как .... придётся писать про жадность агентов, про откаты верхушке))))

21:50

Веравалер

Ну что, ожидаемо. Румынский дедушка их из Бразилии ка пескарей таскает - одного за другим...

21:40

shpasic

что-то маловато пишете, ведь наверняка же минимум полтинник!))

21:38

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