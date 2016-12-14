"Зенит" заплатит за Эрнани 8 миллионов евро

Полузащитник "Атлетику Паранаэнсе" Эрнани в среду прилетел в Санкт-Петербург и в четверг подпишет контракт с "Зенитом". 22-летний бразилец станет первым новичком сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно.

– Стоимость трансфера оценивается в 8 миллионов евро, сегодня Эрнани уже был в Санкт-Петербурге, а завтра подпишет контракт с "Зенитом", – приводит "Спорт день за днем" слова агента футболиста Ролима Кармо.

Эрнани – опорный полузащитник, воспитанник "Атлетику Паранаэнсе", выступает за главную команду с 19 лет. 22-летний Эрнани – основной игрок "Атлетику", провел в этом сезоне 24 матча и отметился 4 голами.