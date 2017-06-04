"Зенит" интересуется Канунниковым

По информации "СЭ", "Зенит" проявляет интерес к форварду "Рубина" Максиму Канунникову.

Одна из трансферных задач сине-бело-голубых в межсезонье – возвращение игроков, имеющих питерское футбольное образование. Канунников начал профессиональную карьеру именно в "Зените", впоследствии играл в "Томи" и "Амкаре", откуда перешел в "Рубин". Контракт футболиста, по данным transfermarkt.de, действует до конца следующего чемпионата. Вероятность трансфера источники "СЭ" оценивают как достаточно высокую.

В прошлом сезоне Канунников в 22 матчах чемпионата забил 7 голов. В составе сборной России форвард провел 11 матчей.