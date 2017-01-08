"Зенит" и ЦСКА поспорят за колумбийского форварда?

Президент клуба "Атлетико Насьональ" Хуан Карлос сообщил, что нападающий команды Орландо Беррио интересен "Зениту" и ЦСКА. Согласно My Wealthy Affiliate, 25-летний колумбиец оценен в 6-10 миллионов евро.
Отметим, что Беррио является воспитанником "Атлетико Насьональ". Футболист способен сыграть как центрального форварда, так и на позиции вингера. В 2016 году Беррио дебютировал в составе сборной Колумбии.
super_bear
Интерес ЦСКА понятен,там сейчас в тренде колумбийские традиции. По Зениту неясно,какая у него кожа то хоть?
00:26
asc0002
Админ, его ЦСКА может перехватить, выкладывай новость https://my.wealthyaffiliate.com/evgyn/blog/juan-carlos-de-la-cuesta-cska-moscow-beat-zenit-in-taking-berrio
00:00
foreverCSKAforever
Зачем им секонд-хэнд не играющий за сборную Франции?
23:49 8 января
Alex--Dan
накаченный Эдди Мёрфи, будет всех выносить к верх ногами!
23:43 8 января
shpasic
а что так дёшево-то? ЦСКА вот, например, Витиньо за 9.5 миллионов купил, но тот - талантище!
23:41 8 января
King's Bounty IIII
зп - 1 миллион (рублей)
23:30 8 января
maximum080
простите, а по цвету кожи он подойдет Зениту? пожалуста болельщики Зенита ответьте примите вы его
23:28 8 января
Излучение Промкооперации и Пищев
баламошка Во время встреч с цска будет спонсировать лошадок порошком. /// Хрюкан, ты бы после общекомандного бромантана молчал бы про порошки-то...
23:26 8 января
GalacticBoy
Зенит" – один из лучших клубов Европы и мира,- такие подробности рассмешили народ
23:23 8 января
баламошка
Во время встреч с цска будет спонсировать лошадок порошком.
23:17 8 января