23:02 8 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" и ЦСКА поспорят за колумбийского форварда?

0
0
0
10

Президент клуба "Атлетико Насьональ" Хуан Карлос сообщил, что нападающий команды Орландо Беррио интересен "Зениту" и ЦСКА. Согласно My Wealthy Affiliate, 25-летний колумбиец оценен в 6-10 миллионов евро.

Отметим, что Беррио является воспитанником "Атлетико Насьональ". Футболист способен сыграть как центрального форварда, так и на позиции вингера. В 2016 году Беррио дебютировал в составе сборной Колумбии.

0
0
0
10
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

super_bear

Интерес ЦСКА понятен,там сейчас в тренде колумбийские традиции. По Зениту неясно,какая у него кожа то хоть?

00:26

asc0002

Админ, его ЦСКА может перехватить, выкладывай новость https://my.wealthyaffiliate.com/evgyn/blog/juan-carlos-de-la-cuesta-cska-moscow-beat-zenit-in-taking-berrio

00:00

foreverCSKAforever

Зачем им секонд-хэнд не играющий за сборную Франции?

23:49 8 января

Alex--Dan

накаченный Эдди Мёрфи, будет всех выносить к верх ногами!

23:43 8 января

shpasic

а что так дёшево-то? ЦСКА вот, например, Витиньо за 9.5 миллионов купил, но тот - талантище!

23:41 8 января

King's Bounty IIII

зп - 1 миллион (рублей)

23:30 8 января

maximum080

простите, а по цвету кожи он подойдет Зениту? пожалуста болельщики Зенита ответьте примите вы его

23:28 8 января

Излучение Промкооперации и Пищев

баламошка Во время встреч с цска будет спонсировать лошадок порошком. /// Хрюкан, ты бы после общекомандного бромантана молчал бы про порошки-то...

23:26 8 января

GalacticBoy

Зенит" – один из лучших клубов Европы и мира,- такие подробности рассмешили народ

23:23 8 января

баламошка

Во время встреч с цска будет спонсировать лошадок порошком.

23:17 8 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ