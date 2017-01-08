"Зенит" и ЦСКА поспорят за колумбийского форварда?

Президент клуба "Атлетико Насьональ" Хуан Карлос сообщил, что нападающий команды Орландо Беррио интересен "Зениту" и ЦСКА. Согласно My Wealthy Affiliate, 25-летний колумбиец оценен в 6-10 миллионов евро.

Отметим, что Беррио является воспитанником "Атлетико Насьональ". Футболист способен сыграть как центрального форварда, так и на позиции вингера. В 2016 году Беррио дебютировал в составе сборной Колумбии.