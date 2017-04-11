"Зенит" еще не взял новую арену в управление, но уже вложил в нее миллиард

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов в интервью "Фонтанке" подчеркнул, что клуб уже потратил около миллиарда рублей своих средств для доводки нового стадиона по просьбе города и ФИФА. По словам Митрофанова, в первые два года клубу еще предстоит вложить около 5,5 миллиарда рублей для нормального проведения там футбольных матчей.

– То, что вы начинаете играть на новом стадионе, – значит ли это, что вы все же забираете его в управление?

– Нет, мы не взяли стадион в управление. Мы договорились, что поможем городу с закупкой определенного оборудования, которого не хватает для проведения матчей. Сейчас мы потратили уже около миллиарда своих средств для доводки стадиона по просьбе города и ФИФА. Кроме того, мы договорились, что заключаем концессионное соглашение. Но раньше августа оно не будет заключено.

Насколько вы помните, в подписанном губернатором и президентом "Зенита" меморандуме мы прописали, что стоимость концессионного соглашения в денежном выражении для нас должна составлять 1 рубль. При этом, по нашим оценкам, для нормального проведения там футбольных матчей нам придется в первые два года вложить в стадион сумму около 5,5 миллиарда рублей.

Да, наш новый стадион прекрасен. И он будет замечательным стадионом. Просто пока он недоналажен. Сейчас на стадионе, к примеру, полностью отсутствует технология питания. Нельзя же представить, что болельщики, которые придут, не будут питаться. В том числе и потому, что современный стадион – это не просто просмотр футбола, это некий центр проведения досуга. Мы сейчас за свой счет откроем 33 буфета. К следующему сезону будем делать 44.

– Если вы получите стадион только в конце лета, то кто выступает организатором ближайших игр?

– На конкретные матчи мы будем арендовать стадион. Сейчас стадион юридически передан ГАУ "Дирекция по управлению спортсооружениями", подведомственному комитету по спорту. Де-факто мы с этим ГАУ заключаем договор на безвозмездную для них эксплуатацию, осуществляем определенный набор работ по содержанию тех систем, которые они приняли у комитета по строительству.