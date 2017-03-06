Замбийский новичок "Спартака" мечтает перейти в "Реал"

Нападающий "Спартака" Джуниор Фэшн Сакала выразил надежду на то, что ему удастся перейти из сборной Замбии U-20 в главную национальную команду. Также футболист подчеркнул, что его переход в московский клуб минувшей зимой означает, что он движется в правильном направлении.

– Уже сейчас я думаю о главной сборной Замбии, не настраиваюсь на переход в команду U-23, – сказал для CGTN Africa Сакала. – Это моя мечта, и если мне удастся ее осуществить – это будет означать, что я двигаюсь в правильном направлении.

Переезд в Россию – не самая легкая вещь. Непросто добиться подписания контракта с такой большой командой, как "Спартак". Значит, я все делаю правильно. Сейчас я в "Спартаке", но это не последний клуб в моей карьере. Команда моей мечты – это "Реал".