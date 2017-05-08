Юрий Ковтун: "Желаю Тихонову выйти в премьер-лигу с "Енисеем"

Бывший защитник "Спартака", а ныне тренер "Динамо" Юрий Ковтун считает, что красно-белые по праву стали чемпионами России. Также специалист отметил тренерские успехи бывших игроков красно-белых.

– В один сезон чемпионами стали две ваших команды – "Динамо" и "Спартак". Чудеса?

– Приятно, что так случилось. Сейчас все силы сосредоточены на "Динамо". Нельзя забывать и "Тосно", который поднялся в премьер-лигу. Я работал там, оставил частичку сердца.

– Вы в "Динамо", Парфенов и Бесчастных – в "Тосно". Ждете Тихонова и его "Енисей" в высшей лиге?

– Намекаете на спартачах в командах? Было бы здорово, если Андрей выйдет в стыки и попадет в РФПЛ. Желаю ему удачи в оставшихся матчах.

– А если добавить и "Спартак-2" в первую четверку?

– Почему и нет? Такой расклад был бы неплох и очень интересен. Это в очередной раз доказывает, что спартаковцы сильны не только как игроки, но и как тренеры. (Сергей АСТАХОВ)