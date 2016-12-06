Юрий Дарвин: "Отрыв "Спартака" от "Зенита" - это ничто"

Бывший вратарь "Спартака" Юрий Дарвин выразил мнение, что Денис Глушаков, Квинси Промес, Фернанду и Артем Ребров играют одни из главных ролей в "Спартаке" в текущем сезоне. Также Дарвин высказал мнение, что вероятный переход в "Спартака" полузащитника "Локомотива" Александра Самедова может стать для красно-белых хорошим подспорьем.

– В этом сезоне "Спартак" стал играть совсем по-другому: у футболистов глаза "горят", – сказал Дарвин. – Отдельно хотелось бы отметить Фернанду, Глушакова, Промеса и Реброва. Они взяли на себя ведущие роли.

Конечно, красно-белым, как и любой другой команде, необходимо усиление. В основном все линии "живые", но в нападении есть проблемы. В команду переходит Самедов. Если он продолжит выступать на том же уровне, который демонстрировал в "Локомотиве", то станет хорошим подспорьем для "Спартака".

Подопечные Массимо Карреры завершили первую часть сезона во главе турнирной таблицы. Однако разница с "Зенитом" не такая уж и большая – всего пять очков. Их даже не стоит принимать во внимание – это ничто. (Любовь КОНЯЕВА)