Владимир Парняков: "Обидно пропускать от "Спартака" на последней секунде"

Полузащитник "Оренбурга" Владимир Парняков после матча 21-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:3) отметил, что у его команды не получился прессинг в конце поединка. Для 33-летнего игрока этот поединок стал первым в премьер-лиге.

- Спасибо главному тренеру за то, что выпустил и дал мне шанс проявить себя, - приводит пресс-служба "Оренбурга" слова Парнякова. - Но проявить не получилось, потому что времени было мало. Мы владели мячом меньше "Спартака". А так эмоции просто переполняют. Это первая моя игра в премьер-лиге. Надеюсь, не последняя.

Задача на игру? Если будет трудно, то выбивать мяч вперед на нападающего. И прессинговать. Но, как видите, этого не получилось. Немножко не дотерпели. Пропустили на последней секунде. Обидно.