Владимир Маркин: "На матче "Ростов" - "Спартак" правоохранительные органы провели нормальную работу"

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов провели нормальную работу в матче 24-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком" (3:0). Ранее в интернете появилось видео конфликта сотрудников ОМОНа с фанатами гостей.

- В Ростове-на-Дону мы наблюдали нормальную работу правоохранительных органов, - цитирует ТАСС Маркина. - Болельщиками были несанкционированно открыты боковые входы на трибуну, толпа пыталась туда прорваться. Сотрудники правопорядка выполняли должностную инструкцию.

Конечно, мы еще будем изучать все обстоятельства произошедшего. Нужно узнать, почему для болельщиков было открыто мало входов на трибуну. Почему толпа побежала искать другие входы? Вопрос организации мероприятия нельзя не учитывать.