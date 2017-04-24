Владимир Маркин: "На матче "Ростов" - "Спартак" правоохранительные органы провели нормальную работу"

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов провели нормальную работу в матче 24-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком" (3:0). Ранее в интернете появилось видео конфликта сотрудников ОМОНа с фанатами гостей.
- В Ростове-на-Дону мы наблюдали нормальную работу правоохранительных органов, - цитирует ТАСС Маркина. - Болельщиками были несанкционированно открыты боковые входы на трибуну, толпа пыталась туда прорваться. Сотрудники правопорядка выполняли должностную инструкцию.
Конечно, мы еще будем изучать все обстоятельства произошедшего. Нужно узнать, почему для болельщиков было открыто мало входов на трибуну. Почему толпа побежала искать другие входы? Вопрос организации мероприятия нельзя не учитывать.
baddy
Маркина видать из-за зрения поперли из скр
17:03
Levbereg
DoG Это тот,который поёт: "Я готов целовать песок"? 16:11_____________________Нет. Это который в Следственном комитете РФ был до недавнего времени. Грамотный генерал.
16:49
userge
Т.е. полицейские сами несанкционированно открыли? На видео же видно что кто там проверяет болельщиков
16:41
DoG
Это тот,который поёт: "Я готов целовать песок"?
16:11
SS-1525-Sergey
Правильно, баранов двадцать раз просили отойти от ограждения и новых ворот, не передавать ничего прошедшим контроль, но решили, что упёртым можно всё. Им доказали, что они не правы, наглядно!
16:08
alex.grimberg
Он вообще идиот? Че он несет? На видео четко видно, в мирно стоящую толпу входит ОМОН и начинает всех без разбора молотить, типичные ублюдки...
16:03