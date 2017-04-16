Владимир Маркин: "Клубных предпочтений раскрывать не буду"

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин отметил, что в матче 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" борьба с поля не перекинется на трибуны.

– Конечно, планирую смотреть один из центральных матчей весенней стадии, – сообщил Маркин. – От его исхода зависит, останется ли интрига в чемпионате. Победа "Спартака" повысит его шансы на чемпионство, в то же время у него еще игра с ЦСКА. Здорово, что в этом чемпионате нет проходных матчей.

– Требует ли такая встреча особых мер безопасности?

– Все меры безопасности, применяющиеся на матчах внутреннего чемпионата, давным-давно апробированы. Несомненно, таким играм уделяется особое внимание. Отлаженная система должна сработать. Главное – все нарушения должны предотвращаться на уровне профилактики. Слаженно работают все звенья обеспечения безопасности – государственные органы и РФС. Уверен, что ничего серьезного не случится ни до, ни во время, ни после матча. Надеюсь, что борьба не покинет пределов поля, и победит сильнейший.

– Кому из соперников отдаете предпочтение?

– Если сейчас скажу, вы сразу увидите мои предпочтения (улыбается). Сейчас не хотел бы их публично раскрывать.

Напомним, что перед очной встречей лидирующий в чемпионате "Спартак" на 8 очков опережает "Зенит", идущий на третьем месте. Встреча начнется в 20:00. "СЭ" проведет трансляцию встречу. (Евгений БЕЛОУСОВ)