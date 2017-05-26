Витсель поздравил Лодыгина с днем рождения на шести языках

Полузащитник "Тяньцзинь" Аксель Витсель, ранее выступавший в составе "Зенита", на своей странице в Инстаграме поздравил вратаря сине-бело-голубых Юрия Лодыгина с днем рождения. Сегодня голкиперу исполняется 27 лет.

Отметим, что хавбек поздравил бывшего одноклубника на шести языках - испанском, русском, греческом, французском, китайском и английском.

Напомним, что Лодыгин играет за "Зенит" с 2013 года. В текущем сезоне он провел в составе петербуржцев 25 матчей во всех турнирах и пропустил 22 гола.