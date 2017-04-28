Виталий Мутко: "Вывеска ЦСКА – "Спартак" очень хорошая, жду соответствующей игры"

Президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду, что в матче 26-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Спартак" будет продемонстрирован футбол европейского качества. Красно-белые опережают красно-синих на 7 очков за 5 туров до окончания чемпионата.

– Я бы не стал говорить, что это главный матч года, потому что интересных матчей было очень много, они все главные, – приводит ТАСС слова Мутко. – Вывеска очень хорошая, жду соответствующей игры. ЦСКА набрал ход, очень мощно играет, и "Спартак" тоже на ходу, несмотря на поражение в Ростове. Ожидаю хорошего качества игры.

Соберется полный стадион, поэтому хочется спортивного праздника. В этом году в чемпионате России было с десяток игр европейского качества, хочется, чтобы этот матч тоже таким получился.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.