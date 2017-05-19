Виталий Мутко: "Призываю фанатов "Спартака" достойно вести себя на матче с тульским "Арсеналом"

Глава РФС Виталий Мутко призвал болельщиков "Спартака" достойно вести себя во время матча 30-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом". Встреча пройдет в Туле 21 мая, начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.

– Всю квоту "Спартак" выкупил, поэтому, конечно, меры безопасности будут усилены, – цитирует ТАСС Мутко. – Надеюсь, что клуб поработает со своими болельщиками, и хочу попросить фанатов праздновать достойно, в рамках дозволенного. В определенной степени на игре с "Тереком", когда вручали кубок, какие-то организационные вещи, может быть, были нарушены, но в целом надо отметить, что болельщики сделали все, что обещали. Никаких эксцессов, проблем не было, и все прошло в добросовестной обстановке, без агрессии.