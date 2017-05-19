Виталий Мутко: "Призываю фанатов "Спартака" достойно вести себя на матче с тульским "Арсеналом"

Глава РФС Виталий Мутко призвал болельщиков "Спартака" достойно вести себя во время матча 30-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом". Встреча пройдет в Туле 21 мая, начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.
– Всю квоту "Спартак" выкупил, поэтому, конечно, меры безопасности будут усилены, – цитирует ТАСС Мутко. – Надеюсь, что клуб поработает со своими болельщиками, и хочу попросить фанатов праздновать достойно, в рамках дозволенного. В определенной степени на игре с "Тереком", когда вручали кубок, какие-то организационные вещи, может быть, были нарушены, но в целом надо отметить, что болельщики сделали все, что обещали. Никаких эксцессов, проблем не было, и все прошло в добросовестной обстановке, без агрессии.
Platinum1991
А что вы хотели? Спартак НЕДОСТОЙНО, многие матчи выигрывал только за счёт СКАНДАЛЬНОЙ помощи судей! Как Спартак стал НЕДОСТОЙНО чемпионом, так НЕДОСТОЙНО его болельщики и празднуют! Если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака! "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, но нужно ЧЕСТНО признать, что "Спартак" НЕ ДОСТОИН быть чемпионом! В Лиге чемпионов Спартак ждёт ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ провал с такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой, которую Каррера и его команда показали в этом сезоне!!!
19:09
dv2205
Даже не удивительно, что РФС отвечающее за законность пошла на поводу у стада, не в первый раз прикрывая с тыла этот клуб! - согласен
19:08
dv2205
Tribunal Z -- скорее всего по ключевым словам какие сам догадаешься
19:07
Хряк
dv2205 господин Мутко явно и неприкрыто симпатизирует Спартаку и ему за это ничего не будет - таким образом вывод следует что чемпионство Спартака куплено так как у РФС куча долга 19:05--------------------------ржунимагу)))))
19:06
dv2205
господин Мутко явно и неприкрыто симпатизирует Спартаку и ему за это ничего не будет - таким образом вывод следует что чемпионство Спартака куплено так как у РФС куча долга
19:05
SS-1525-Sergey
Ещё бы ведь сам глава РФС настроен к мясным хорошо, нарушения какие-о разглядел. мясные пообещали, что поросята в нарушение регламента выбегут опять на поле. Поэтому на 24 мая КДК перенёс? Смешно, на углах поля станковые пулнмёты поставили и покрошили бы всех в мелкий винегрет, хотя нет на рагу, кто осмелится покинуть трибуны. Даже не удивительно, что РФС отвечающее за законность пошла на поводу у стада, не в первый раз прикрывая с тыла этот клуб!
19:05
Tribunal Z
МОЙ ТОЖЕ ОДИН КОММЕНТ УДАЛИЛИ
19:04
dv2205
спасибо админ потер все таки мой комент
19:02
Tribunal Z
похоже Мудко имеет интерес в мясном деле, не иначе, уже куча комментов, действий, поддержки за спам от Мудко, офицеры за предательство раньше пулю себе в голову пускали, здесь чести нет похоже, хотя бы в отставку подал за то как будучи министром спорта проворонил крупнейшее воровство в России при строительстве стадиона в Питере
18:57