Виталий Мутко: "Еськову дали отдохнуть от психологического давления"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что арбитру Алексею Еськову было решено предоставить отдых, чтобы снять психологическое давление. Еськов судил матч 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" (2:0) и удалил трех игроков екатеринбуржцев.

- Впереди решающие матчи, и нужно ответственно подходить к выбору арбитров на последние туры, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Причем, не только на игры команд, борющихся за чемпионство, но и тех, кто борется за выживание. Нужно, чтобы не было разговоров, что арбитры влияют на расстановку сил. Мы будем давать судьям возможность отдохнуть, как дали сейчас Еськову. Нельзя, чтобы было психологическое давление.

Конечно, будем думать о внедрении технологий. Завтра у меня совещание с ФИФА - посмотрим, чем они будут оснащать нас в преддверии Кубка конфедераций. А если нет, то сами рассмотрим такую возможность. Сейчас системы видеофиксации гола, видеоповторы уже тестируются, работают. Ведь у экрана болельщики и специалисты смотрят все с нескольких камер, а судья на поле один, и у него доли секунды на принятие решения.