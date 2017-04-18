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Вилков рассудит "Ростов" и "Спартак", Безбородов - "Уфу" и ЦСКА, Карасев - "Томь" и "Оренбург"

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. На встрече "Уфы" и ЦСКА будет работать Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, на игре "Зенита" и "Урала"Алексей Еськов из Москвы. "Спартак" и "Ростов" рассудит нижегородец Михаил Вилков.

 
Четверг. Амстердам. "Аякс" - "Шальке" - 2:0. Обе команды остались довольны работой Сергея КАРАСЕВА (в желтом). А в России он не получал назначений уже месяц.Сергей Карасев: "Готов судить матч ЦСКА – "Спартак"

Также отметим назначение Сергея Карасева на матч "Томь" - "Оренбург". Арбитр не обсуживал матчи чемпионата России последний месяц, хотя, например, работал на первой четвертьфинальной встрече Лиги Европы между "Аяксом" и "Шальке" (2:0).

21 апреля (пятница):

"Уфа"ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

22 апреля (суббота):

"Зенит""Урал": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор матча – Эдуард Малый (Волгоград).

"Ростов""Спартак": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Игорь Синер (Омск).

"Терек""Анжи": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль); Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Локомотив""Амкар": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Евгений Турбин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

23 апреля (воскресенье):

"Крылья Советов""Рубин": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Томь""Оренбург": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

"Краснодар""Арсенал": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86288.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Вопреки

Плохо изучали архив, умники. Вилков трижды работал на матчах Спартака в прошлом сезоне и уже трижды в этом (!!!) и во всех за уши тащил федуновских девочек даже в проигрываемом матче (с Локо с 0-1 на 1-1, с Анжи с 0-2 левый пеналь в Анжи ворота, с Рубином с 0-1 удалил казанца и сделал 2-1, в Краснодаре сделал подарок 1-0) и только в Питере в прошлом году, побоялся газпромовской казни, не дал развернуться лукойловским истеричкам - так чей это арбитр если топите за федуновских решал ? "Ростов" в этом сезоне Вилков, почему-то не обслуживал вообще, а в прошлом сделал ничейку Крыльям в Ростове. А питерские, особенно спартаковский Безбородов, открыто топят за московские, убивая региональные команды - один "Ростов" четыре раза за два сезона в матчах с ЦСКА, Спартаком похоронили... Так-что Семаку нужно будет и самому выходить на поле, чтобы хотя бы ничейку у арбитра и гинеровских халявщиков отобрать

18:45

Антиконь.

Вилок??? Он уже с трубой начудил!!! - Отнял у Спартака чистую победу!!!

17:42

bond1951

вилков слабак напора срама не ВЫДЕРЖИТ еще до матча..............

17:03

bond1951

для ЦСКА безбород УРОД помню матч со срамом и нырок паршивого и ............

17:00

triumfator

Безбородов не отдаст нам ЛЧ

16:31

gashkov

Опять "московский судья"...

16:30

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