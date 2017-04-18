Вилков рассудит "Ростов" и "Спартак", Безбородов - "Уфу" и ЦСКА, Карасев - "Томь" и "Оренбург"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. На встрече "Уфы" и ЦСКА будет работать Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, на игре "Зенита" и "Урала" – Алексей Еськов из Москвы. "Спартак" и "Ростов" рассудит нижегородец Михаил Вилков.

Также отметим назначение Сергея Карасева на матч "Томь" - "Оренбург". Арбитр не обсуживал матчи чемпионата России последний месяц, хотя, например, работал на первой четвертьфинальной встрече Лиги Европы между "Аяксом" и "Шальке" (2:0).

21 апреля (пятница):

"Уфа" – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

22 апреля (суббота):

"Зенит" – "Урал": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор матча – Эдуард Малый (Волгоград).

"Ростов" – "Спартак": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Игорь Синер (Омск).

"Терек" – "Анжи": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль); Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Локомотив" – "Амкар": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Евгений Турбин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

23 апреля (воскресенье):

"Крылья Советов" – "Рубин": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Томь" – "Оренбург": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

"Краснодар" – "Арсенал": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).