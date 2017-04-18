Вилков рассудит "Ростов" и "Спартак", Безбородов - "Уфу" и ЦСКА, Карасев - "Томь" и "Оренбург"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. На встрече "Уфы" и ЦСКА будет работать Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, на игре "Зенита" и "Урала" – Алексей Еськов из Москвы. "Спартак" и "Ростов" рассудит нижегородец Михаил Вилков.
Также отметим назначение Сергея Карасева на матч "Томь" - "Оренбург". Арбитр не обсуживал матчи чемпионата России последний месяц, хотя, например, работал на первой четвертьфинальной встрече Лиги Европы между "Аяксом" и "Шальке" (2:0).
21 апреля (пятница):
"Уфа" – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
22 апреля (суббота):
"Зенит" – "Урал": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор матча – Эдуард Малый (Волгоград).
"Ростов" – "Спартак": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Игорь Синер (Омск).
"Терек" – "Анжи": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль); Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
"Локомотив" – "Амкар": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Евгений Турбин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
23 апреля (воскресенье):
"Крылья Советов" – "Рубин": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
"Томь" – "Оренбург": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
"Краснодар" – "Арсенал": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
Дополнительная информация
- Рубин
- Крылья Советов См
- Терек
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Сергей Карасев (судья)
- Владислав Безбородов
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Томь
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- Урал Ек
- Краснодар
- Виталий Мешков
- Михаил Вилков
- Евгений Турбин
- Оренбург (футбол)
- Арсенал Тл
- Уфа
- Сергей Куликов
- Алексей Матюнин
- Сергей Иванов (судья)
- Владимир Москалев
- Кирилл Левников
- Роман Галимов (судья)
- Владимир Сельдяков
- Алексей Сухой (судья)
- Николай Волошин (судья)
- Евгений Кукуляк (судья)
Вопреки
Плохо изучали архив, умники. Вилков трижды работал на матчах Спартака в прошлом сезоне и уже трижды в этом (!!!) и во всех за уши тащил федуновских девочек даже в проигрываемом матче (с Локо с 0-1 на 1-1, с Анжи с 0-2 левый пеналь в Анжи ворота, с Рубином с 0-1 удалил казанца и сделал 2-1, в Краснодаре сделал подарок 1-0) и только в Питере в прошлом году, побоялся газпромовской казни, не дал развернуться лукойловским истеричкам - так чей это арбитр если топите за федуновских решал ? "Ростов" в этом сезоне Вилков, почему-то не обслуживал вообще, а в прошлом сделал ничейку Крыльям в Ростове. А питерские, особенно спартаковский Безбородов, открыто топят за московские, убивая региональные команды - один "Ростов" четыре раза за два сезона в матчах с ЦСКА, Спартаком похоронили... Так-что Семаку нужно будет и самому выходить на поле, чтобы хотя бы ничейку у арбитра и гинеровских халявщиков отобрать
18:45
Антиконь.
Вилок??? Он уже с трубой начудил!!! - Отнял у Спартака чистую победу!!!
17:42
bond1951
вилков слабак напора срама не ВЫДЕРЖИТ еще до матча..............
17:03
bond1951
для ЦСКА безбород УРОД помню матч со срамом и нырок паршивого и ............
17:00
triumfator
Безбородов не отдаст нам ЛЧ
16:31
gashkov
Опять "московский судья"...
16:30