Василий Кульков: "Думаю, Молло необходим "Зениту"

Бывший защитник "Зенита" Василий Кульков высказал мнение, что полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло сможет помочь питерской команде. По информации "СЭ", француз проходит медосмотр в "Зените". Если врачи не выявят у 27-летнего хавбека проблем со здоровьем, то он подпишет соглашение с сине-бело-голубыми. Сумма трансфера составит 3 миллиона евро.

– На мой взгляд, Молло способен помочь "Зениту", – цитирует ТАСС Кулькова. – Но мне сложно сказать, станет ли он игроком основного состава или его приобретают для того, чтобы иметь достойную замену. В команде такого уровня, как "Зенит", далеко не все игроки могут быть уверены в том, что они войдут в основной состав.

Да, Йоан легионер, и проблема лимита по-прежнему существует, но думаю, селекционная служба сине-бело-голубых все просчитала и такое приобретение действительно необходимо клубу. А насколько оно будет оправданно – вопрос...

"Крылья Советов" тоже будут искать выход из ситуации. Но в денежном плане для самарцев – это отличная сделка. Считаю, они смогут найти замену. (Любовь КОНЯЕВА)

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