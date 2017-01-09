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Молло проходит медосмотр в "Зените"

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Атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло в данный момент проходит в Санкт-Петербурге медосмотр перед заключением контракта с "Зенитом". Если врачи не выявят у 27-летнего француза проблем со здоровьем, то он подпишет соглашение с сине-бело-голубыми и отправится в их составе на первый сбор в ОАЭ.

Напомним, ранее "Зенит" пополнил другой игрок "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов. В нынешнем сезоне Молло принял участие в 12 матчах в российской премьер-лиге, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. (Вячеслав КОРОТКИН)

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