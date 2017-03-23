Валерий Овчинников: "Каррера идет своим путем. Бремя лидера очень тяжелое"

Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" погорячился с отставкой Дмитрия Аленичева. По его словам, новый главный тренер красно-белых Массимо Каррера испытывает сейчас огромную психологическую нагрузку.

– Вас восхищает работа Карреры в "Спартаке"?

– Он идет своим путем. Бремя лидера очень тяжелое. Задача "Спартака" – сохранить отрыв от преследователей. Огромная психологическая нагрузка. Ведь игроки давно не находились в такой шкуре.

– Вам как представителю отечественной тренерской школы будет обидно, если золото возьмет итальянец?

– А мне-то зачем обижаться? Конечно, хочется, чтобы появлялись наши тренеры. Но раз сложилась сейчас в "Спартаке" такая история, значит, надо ее принять. У Аленичева не получилось, хотя я за него.

– Не стоило его увольнять?

– Человек прошел все лиги, причем достойно. Считаю, клуб погорячился с его отставкой. С другой стороны, "Спартак" сейчас идет на первом месте с Каррерой. В "Спартаке" все только думают о золоте, которого столько лет в клубе не видели. (Виталий АЙРАПЕТОВ)