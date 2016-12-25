11:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

В Турции утверждают, что Эменике уже сегодня прилетит в Москву

Эмманул ЭМЕНИКЕ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Эмманул ЭМЕНИКЕ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Нападающий "Фенербахче" Эммануэл Эменике уже сегодня может прилететь в Москву, чтобы провести переговоры с представителями "Спартака" по поводу возможного возвращения в чемпионат России, утверждает AMK Gazete. Не исключено, что 29-летний игрок вернется в красно-белый клуб на правах аренды. А после ее завершения стамбульцы хотят получить от москвичей порядка трех миллионов евро за полноценный трансфер футболиста (тогда как transfermarkt.de оценивает его в 16 миллионов евро). Напомним, "Спартак" продал Эменике в "Фенербахче" в 2013 году за 13 миллионов евро.

 
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Причина желания турецкого клуба избавиться от нигерийца – проблемы в отношениях игрока и главного тренера команды Дика Адвоката. В частности, Эменике решением тренера был выведен из состава команды. В ответ на такое решение нападающий перестал являться на командные обеды и тактические предматчевые установки.

Что касается действующего контракта Эменике, то данные в турецких СМИ разнятся. Одни пишут, что соглашение истекает уже после текущего сезона, иные, что договор будет действовать до 2018 года. В то же время специализированный сайт transfermarkt.de утверждает, что контракт Эменике с "Фенером" действует до 30 июня 2018 года, а продлил он его 22 июля 2015 года.

В этом сезоне Эменике забил 7 голов в 20 матчах чемпионата Турции. За "Спартак" форвард выступал с 2011 по 2013 год.

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КОММЕНТАРИИ (37)
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igorvasilevich

King's Bounty IIII шолом передавай своему Кобзону и Шеломову и своим родителям иудеям.

19:00

King's Bounty IIII

igorvasilevich На фиг нужен он уже давно не торт футболист. Будет как Траоре мешок по полю бегать. ___________ Шолом, Израилевич !

18:24

igorvasilevich

На фиг нужен он уже давно не торт футболист. Будет как Траоре мешок по полю бегать.

18:20

Parasenok

Бэн Джойс Модераторы сэ потёрли все мои вполне корректные каменты, а флуд поросёнка про очко оставили. Фуфло, а не форум. 16:48--------- Бэн, я те по секрету скажу, у нас в Думе ходят уже слухи о ликвидации бомжей! ) Хороший бомж- мёртвый бомж )!!!

17:50

King's Bounty IIII

Гарик "внук Наташи" Попов Надо брать этого хохла. Добротный нап,а главное лицо!!! Просто олицетворяет великий народный клуб!!! _________ азиз ганиев и ибрагим цаллагов - новые лица бомжита !

17:45

Гарик "внук Наташи" Попов

Надо брать этого хохла. Добротный нап,а главное лицо!!! Просто олицетворяет великий народный клуб!!!

17:30

andreichf

Он уже пенсионер, форвардов надо среди молодежи искать. Карера не может среди итальяшек найти ??? НЕВЕРЮ !!!!

17:10

werder63

Нормальный нападающий. Мне жаль было, что он ушел! Как сейчас форма - не знаю, но уверен в одном: ТОЧНО в 100 раз лучше Траоре!)) А если зажечь Эменике общей идеей - МЫ - ЧЕМПИОНЫ, то еще и останавливать придется))

17:06

fedland

Поехал в аэропорт, встречать его...

17:04

зелененький

хороший манки -помню как коням засадил -вышел на замену и бабах сразу

16:55

Бэн Джойс

Модераторы сэ потёрли все мои вполне корректные каменты, а флуд поросёнка про очко оставили. Фуфло, а не форум.

16:48

Parasenok

+ )))

16:34

Бэн Джойс

Модерасты СЭ - лучшие ))

16:30

Бэн Джойс

Parasenok-----------------Согласился. Но, заметь, я не про своё говорил какбэ. Вкурил?

16:28

Parasenok

Бэн Джойс, хорошо хоть согласился, что немытое )))

16:20

Parasenok

Бэн Джойс, ты опять не ответил на вопрос)))

16:13

zenit08

Бесплатно-то почему не взять? Он адаптирован. Играл в Спартаке хорошо. Забивал прилично. Если у него будет мотивация, то не брать причин нет. Вот покупать - другой вопрос. А нахаляву-то... и уксус сладок. Тем более игрок вполне добротный.

15:48

stuart_parsley

Вообще-то трансфермаркт его в 9 миллионов оценивает...Н Спартаку не помешал бы.

15:42

Parasenok

Бэн Джойс, а очко своё немытое готов поставить ?)))

15:35

riper

По прежнему собирают всякий отстой, с которым уж точно не будет никаких перспектив.

15:14

Бэн Джойс

Спартак будет чемпионом, злопыхатели утрутся - Thomas_Boy Швейцарец ___________ Все Прекрасно! Грустно Только Одно!... Вопрос о Чемпионе Закрыт! "Спартак" - ДЕСЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН - РОССИИ!!!...За Слова Отвечаю!!!... ______________ 10 штук российских поставишь на спор?) 23:47 28 АВГУСТА

14:51

Stanislav1989

Нужен Эменике, определённо нужен. Даже если не в лучших кондициях, то побороться, продавить он всё равно в состоянии. Этого очень не хватает Спартаку без Зе Луиша. Если же они вдвоём в составе, то появляется вариативность - да и мне, как обычному болельщику, было бы интересно посмотреть, что получится.

14:38

Jean4

По поводу его возраста, он выглядит как младший брат Думбия, значит ему реально в районе 35 лет. =D

14:15

Jean4

Людоеда из турецкой кутузки снова выпустили? Спартак приютит =)))

14:13

ivus

У Карреры Людоед заиграет лучше чем в былые времена. Так что вэлком!

14:07

Бэн Джойс

regiment проблема в том что ему 29. и вообще последние слухи идут имеенно по 29ти летним. а молодые то где?-------------------------------А молодые в Европе хотят играть. Вот когда молодому стукнет 29, тренер посадит его на лавку, и он поймёт, что никакой приличный клуб его не возьмёт, тогда он и призадумается - а не съездить ли мне в российское болото за хорошие бабки мяч попинать ))

13:14

Очень плохой мальчик

Надо брать,не хуже Зе Луиша как минимум.

13:12

pobedaSpartak

людоед был хорош в прошлый приезд. надеюсь, вернётся и останется!

13:12

Alex.S

Помню,как он, играя с Фенером за Спратак, в квалификации к ЛЧ, обнимался с тренером турок, прям во время матча! Ушел с поля, обнялся, потом ждал разрешения судьи, под недоуменнные взгляды зрителей.)

13:06

mm1962

Взять стоит, он играл в Спартаке и был одним из лидеров, форму наберет. Игрок хороший.

12:55

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Материалы других СМИ