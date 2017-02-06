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В Италии назвали зарплату Луиза Адриану в "Спартаке"

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Нападающий Луиз Адриану, в зимнее трансферное окно сменивший "Милан" на "Спартак", в московском клубе будет получать три миллионов евро в год плюс бонусы, информирует TopLegal. Контракт 29-летнего бразильца рассчитан три с половиной года.

 
Новичок "Спартака" ЛУИЗ АДРИАНУ и главный тренер команды Массимо КАРРЕРА.Луиз Адриану - что с ним не так?

Напомним, что в 2006 году Луиз Адриану в составе "Интернасионала" стал победителем клубного чемпионата мира. В 2007 году нападающий перешел в "Шахтер", с которым он шесть раз выигрывал чемпионат Украины, четыре раза – Кубок Украины, столько же – Суперкубок Украины, а в сезоне-2008/09 – Кубок УЕФА. В сезоне-2013/14 бразилец стал лучшим снайпером чемпионата Украины, забив 20 голов. Всего он провел за "Шахтер" 266 матчей, отличился 128 раз и является лучшим бомбардиром клуба всех времен. Кроме того, в 2014 году нападающий повторил снайперский рекорд группового этапа Лиги чемпионов, записав на свой счет 9 голов.

В июле 2015 года Луиз Адриану перешел в "Милан", за который провел 33 матча и забил 4 мяча. На счету форварда также 4 матча за сборную Бразилии.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Der schwein

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) для худшего игрока Италии? норм. это ж бабло не фердун от себя отрывает, а от продажи народного достояния идет. не жалко. 20:05-------------------- Худший игрок Италии всегда лучше распиаренных российских паспортов :)

20:51

Jean4

У Дзюбы и Коки больше, все ок! )

20:50

Hummel

Бл.., да не пофигу ли вам сколько ему платят???

20:42

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

для худшего игрока Италии? норм. это ж бабло не фердун от себя отрывает, а от продажи народного достояния идет. не жалко.

20:05

shpasic

всё врут! он с детства за Спартак!

20:04

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