В Италии назвали зарплату Луиза Адриану в "Спартаке"

Нападающий Луиз Адриану, в зимнее трансферное окно сменивший "Милан" на "Спартак", в московском клубе будет получать три миллионов евро в год плюс бонусы, информирует TopLegal. Контракт 29-летнего бразильца рассчитан три с половиной года.
Напомним, что в 2006 году Луиз Адриану в составе "Интернасионала" стал победителем клубного чемпионата мира. В 2007 году нападающий перешел в "Шахтер", с которым он шесть раз выигрывал чемпионат Украины, четыре раза – Кубок Украины, столько же – Суперкубок Украины, а в сезоне-2008/09 – Кубок УЕФА. В сезоне-2013/14 бразилец стал лучшим снайпером чемпионата Украины, забив 20 голов. Всего он провел за "Шахтер" 266 матчей, отличился 128 раз и является лучшим бомбардиром клуба всех времен. Кроме того, в 2014 году нападающий повторил снайперский рекорд группового этапа Лиги чемпионов, записав на свой счет 9 голов.
В июле 2015 года Луиз Адриану перешел в "Милан", за который провел 33 матча и забил 4 мяча. На счету форварда также 4 матча за сборную Бразилии.
Der schwein
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) для худшего игрока Италии? норм. это ж бабло не фердун от себя отрывает, а от продажи народного достояния идет. не жалко. 20:05-------------------- Худший игрок Италии всегда лучше распиаренных российских паспортов :)
20:51
Jean4
У Дзюбы и Коки больше, все ок! )
20:50
Hummel
Бл.., да не пофигу ли вам сколько ему платят???
20:42
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
для худшего игрока Италии? норм. это ж бабло не фердун от себя отрывает, а от продажи народного достояния идет. не жалко.
20:05
shpasic
всё врут! он с детства за Спартак!
20:04