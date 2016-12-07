13:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

У Таски - частичный разрыв связки колена

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Защитник "Спартака" Сердар Таски получил травму в матче 17-го тура чемпионата России против "Рубина" (2:1), сообщает официальный сайт клуба. Медосмотр выявил у него частичный разрыв внутренней боковой связки правого коленного сустава. По мнению врачей, операция футболисту не потребуется. 

В текущем сезоне Таски принял участие в восьми матчах чемпионата России и одном - в Кубке России. Ряд поединков футболист уже пропустил из-за повреждений.

Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/97755/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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КОММЕНТАРИИ (5)
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tehiri

Спартач и че? таски и мельгареху отправить по месту их производства. 14:46 ... там есть кому решать. как Карера скажет, так и должно быть.

15:16

Спартач и че?

таски и мельгареху отправить по месту их производства.

14:46

Русский

Не везёт Таски, травмы прямо преследуют...

13:56

ЗЮК

shpasic,ты из дурачков?

13:44

shpasic

проклятые ростовские костоломы! Трахтенберг ещё не сочинил опус о том, как Рыжиков с Навасом рвали связки сыну турецкоподанного?

13:12

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ