У Таски - частичный разрыв связки колена

Защитник "Спартака" Сердар Таски получил травму в матче 17-го тура чемпионата России против "Рубина" (2:1), сообщает официальный сайт клуба. Медосмотр выявил у него частичный разрыв внутренней боковой связки правого коленного сустава. По мнению врачей, операция футболисту не потребуется.

В текущем сезоне Таски принял участие в восьми матчах чемпионата России и одном - в Кубке России. Ряд поединков футболист уже пропустил из-за повреждений.