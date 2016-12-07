У Таски - частичный разрыв связки колена

Защитник "Спартака" Сердар Таски получил травму в матче 17-го тура чемпионата России против "Рубина" (2:1), сообщает официальный сайт клуба. Медосмотр выявил у него частичный разрыв внутренней боковой связки правого коленного сустава. По мнению врачей, операция футболисту не потребуется.
В текущем сезоне Таски принял участие в восьми матчах чемпионата России и одном - в Кубке России. Ряд поединков футболист уже пропустил из-за повреждений.
tehiri
Спартач и че? таски и мельгареху отправить по месту их производства. 14:46 ... там есть кому решать. как Карера скажет, так и должно быть.
15:16
Спартач и че?
таски и мельгареху отправить по месту их производства.
14:46
Русский
Не везёт Таски, травмы прямо преследуют...
13:56
ЗЮК
shpasic,ты из дурачков?
13:44
shpasic
проклятые ростовские костоломы! Трахтенберг ещё не сочинил опус о том, как Рыжиков с Навасом рвали связки сыну турецкоподанного?
13:12