Три разгрома в чемпионском сезоне не было ни у кого

Тульский "Арсенал" – третий клуб, которому удалось по ходу чемпионата России-2016/17 нанести крупное поражение, завоевавшему золото "Спартаку". 1 декабря красно-белые получили четыре безответных мяча от "Крыльев Советов", а 22 апреля – три от "Ростова". Впервые в истории чемпион был разгромлен трижды. Ранее худший результат принадлежал "Рубину", который в золотом 2008-м сначала дома были разбит "Спартаком" (0:3), а затем, уже оформив чемпионство, не сумел оказать должного сопротивления ЦСКА (0:4). (Кирилл БУРДАКОВ)