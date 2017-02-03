Третий сбор "Зенита" пройдет в Бельгии

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения в товарищеском матче от "Спарты" (0:2) назвал место, где команда проведет третий сбор. Питерцы отправятся в Бельгию, передает из Испании спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Отметим, что первой официальной встречей сине-бело-голубых в 2017 году станет игра 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом". Встреча состоится в Брюсселе 16 февраля, начало - в 23.05 по московскому времени.

Трансляция матча "Спарта" - "Зенит"