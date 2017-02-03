Третий сбор "Зенита" пройдет в Бельгии

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения в товарищеском матче от "Спарты" (0:2) назвал место, где команда проведет третий сбор. Питерцы отправятся в Бельгию, передает из Испании спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Отметим, что первой официальной встречей сине-бело-голубых в 2017 году станет игра 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом". Встреча состоится в Брюсселе 16 февраля, начало - в 23.05 по московскому времени.
foreverCSKAforever
Slim Taller, после Спарты нужно как-то с Андерлехтом порешать, а то ведь так и оконфузиться в ЛЕ недолго, чай не с Дандолком играть придется. Из Бельгии это проще сделать, чем из Турции. Ломбертса опять же можно за так в Зюльте-Варегем какой-нибудь пристроить, а заявить, что за овер 50 млн USD с руками оторвали.
22:49 3 февраля
Slim Taller
Вчера Экспресс писал,что третий сбор пройдёт в Турции.
22:38 3 февраля
Der schwein
Погода там мерзкая)
22:30 3 февраля