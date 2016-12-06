Трабукки был на совете директоров "Спартака" в качестве переводчика Карреры

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после подчеркнул, что известный агент Марко Трабукки был на совете директоров красно-белых в качестве переводчика главного тренера команды Массимо Карреры, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

- Вместе с Каррерой на совет директоров приехал известный агент Марко Трабукки. В качестве кого?

- В качестве переводчика, не более того. С Каррерой он связан итальянским языком и, возможно, взаимоотношениями по Италии.

Вчера "Спартак" в последнем матче перед зимней паузой в рамках 17-го тура победил "Рубин" в Москве и ушел на перерыв с 5-очковым отрывом от ближайшего преследователя, "Зенита".

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