17:29 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Трабукки был на совете директоров "Спартака" в качестве переводчика Карреры

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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после подчеркнул, что известный агент Марко Трабукки был на совете директоров красно-белых в качестве переводчика главного тренера команды Массимо Карреры, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

- Вместе с Каррерой на совет директоров приехал известный агент Марко Трабукки. В качестве кого?

- В качестве переводчика, не более того. С Каррерой он связан итальянским языком и, возможно, взаимоотношениями по Италии.

Вчера "Спартак" в последнем матче перед зимней паузой в рамках 17-го тура победил "Рубин" в Москве и ушел на перерыв с 5-очковым отрывом от ближайшего преследователя, "Зенита".

Совет директоров "Спартака". Live!

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