09:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Тест "СЭ". Кто вы из тренеров РФПЛ?

Кем бы вы могли стать в этой лиге? Фото "СЭ"
Кем бы вы могли стать в этой лиге? Фото "СЭ"
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Первая часть сезона РФПЛ-2016/17 была богата на события, большая часть которых так или иначе связана с тренерами. "СЭ" предлагает понять, кем бы вы могли стать в этой лиге?
 
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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