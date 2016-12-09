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09:15 |
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РФПЛ —
РФПЛ
Тест "СЭ". Кто вы из тренеров РФПЛ?
Кем бы вы могли стать в этой лиге? Фото "СЭ"
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Первая часть сезона РФПЛ-2016/17 была богата на события, большая часть которых так или иначе связана с тренерами. "СЭ" предлагает понять, кем бы вы могли стать в этой лиге?
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Материалы сюжета:
РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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Материалы REN-TV
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