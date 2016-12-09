Тест "СЭ". Кто вы из тренеров РФПЛ?

Кем бы вы могли стать в этой лиге? Фото "СЭ"

Первая часть сезона РФПЛ-2016/17 была богата на события, большая часть которых так или иначе связана с тренерами. "СЭ" предлагает понять, кем бы вы могли стать в этой лиге?