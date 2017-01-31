21:08 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Таски в "Саутгемптоне" не будет

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Сделка о переходе защитника "Спартака" Сердара Таски в "Саутгемптон" сорвалась, утверждает ESPN. "Святые" хотели арендовать 29-летнего футболиста, но стороны не смогли договориться об условиях личного контракта. В оставшиеся до закрытия трансферного окна часы английский клуб постарается приобрети другого игрока обороны.

Таски также интересуется "Кристал Пэлас", причем лондонцы хотят полностью выкупить права на турка. Защитник перешел в "Спартак" в августе 2013 года, его контракт рассчитан до 30 июня. В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах чемпионата России и одной игре Кубка страны.

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Материалы REN-TV

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