Станислав Прокофьев: "Амкар" просто так не сдастся "Спартаку", злость на них есть до сих пор"

Нападающий "Амкара" Станислав Прокофьев отметил, что в матче 28-го тура чемпионата России против "Спартака" пермяки постараются взять реванш за поражение в первом круге. В игре 14-го тура в Москве хозяева поля одержали минимальную победу над "Амкаром" благодаря голу полузащитника Дениса Глушакова на последних минутах.

– Конечно, у нас заряд на "Спартак" максимальный, – цитируют "Известия" Прокофьева. – Против них всегда выходишь на поле с огромным желанием, а уж если они будут решать в этой игре вопрос с чемпионством... Просто так мы не сдадимся. Тем более играем у себя дома на глазах у пермских болельщиков. Да и за выездное поражение в первом круге на последних минутах злость до сих пор осталась. Неприятный был гол в конце у Дениса Глушакова. Но это футбол – надо просто брать реванш.