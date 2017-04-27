Станислав Прокофьев: "Амкар" просто так не сдастся "Спартаку", злость на них есть до сих пор"

Нападающий "Амкара" Станислав Прокофьев отметил, что в матче 28-го тура чемпионата России против "Спартака" пермяки постараются взять реванш за поражение в первом круге. В игре 14-го тура в Москве хозяева поля одержали минимальную победу над "Амкаром" благодаря голу полузащитника Дениса Глушакова на последних минутах.
– Конечно, у нас заряд на "Спартак" максимальный, – цитируют "Известия" Прокофьева. – Против них всегда выходишь на поле с огромным желанием, а уж если они будут решать в этой игре вопрос с чемпионством... Просто так мы не сдадимся. Тем более играем у себя дома на глазах у пермских болельщиков. Да и за выездное поражение в первом круге на последних минутах злость до сих пор осталась. Неприятный был гол в конце у Дениса Глушакова. Но это футбол – надо просто брать реванш.
miker65
Долго..., Ростову слива не было. Ростову был проигрыш в честной борьбе. Слив - это сознательный проигрыш, заранее обдуманный по определённым причинам.
14:25
delacrua
хаха. я больше скажу. в 30 туре Арсенал-Спартак выиграет кто? Тула! потому что игроки с похмелья после чемпионства будут тупо катать мяч. а туле очки надо. так было в прошлом сезоне в уфе.
14:24
Долго наблюдал за идиотами на эт
к 28 туру они будут чемпионами, так что могут и слить как Ростову.
14:20
miker65
Гаджиев - опытная лисица. Продаст, скорее всего, Гинеру три очка...Тому второе место позарез нужно.
14:11
ruriks127
такая болтовня-лишнее подтверждение тому,что мы аккуратненько сыграем 1-0.Ну а в межсезонье кто-то ещё пополнит ряды чемпиона
14:06
alex-ls
дурак прокофьев, вот ты скажи против Спартака ты готов играть, а против ЦСКА, матч с которыми раньше нет? ты профессионал или дебил???
14:04
Жорик Вартанов
ну вот про что и говорил, против Спартака умирать будут, а с ЦСКА вполноги сыграют)))
14:04
Besedin Dmitry
Амкар! Порви Спартак!
14:02
miker65
Пермяк, этого мало - одного вашего горячего желания. Отрыв настолько большой, что остановить мясо сейчас никто не в состоянии уже. Даже проигрыш коням и вам, не лишат мясных чемпионства!
14:00