Станислав Черчесов: "Мы не в "Дом 2", чтобы выставлять все на публику"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" подчеркнул, что отсутствие защитника Ильи Кутепова в стартовом составе "Спартака" в матче 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" является объяснимым. По словам специалиста, молодым игрокам иногда нужно давать отдохнуть.

- В матче с "Зенитом" в центре обороны "Спартака" играл Джикия. Для вас было понятно, почему не играет Кутепов?

- Ситуация достаточно понятна - иногда молодому футболисту нужна пауза. Мы тоже дали ему отдохнуть после игры с ивуарийцами, потому что Кутепов выходил на поле в нескольких встречах подряд. Со стороны посмотреть тоже полезно - почувствовать себя в другой роли, набраться сил, критично отнестись к своей игре. Я думаю, что это из той же серии. Он выходит во многих матчах, накапливается усталость.

И Джикия ждал своего шанса. Он играл и с "Уфой", и сейчас. Естественно, не без помарок, как и у всех. Но радует, что футболисты, на которых мы обратили внимание, стабильно играют в своих командах. Есть поросль, которую нужно правильно использовать, чтобы воспитать поколение, которое было у нас десять лет назад.

Васин и Березуцкий или Джикия и Кутепов? Мы виделись с Василием, сделали определенные наметки. Понятно, что мы не в "Дом 2", чтобы выставлять все на публику. У него есть вопрос к своему организму, которые по ходу решаются. Мы всегда находимся с ним на связи.

Если говорить о связках, то мы видим, кто в каком состоянии находится. Если у моих предшественников проблем практически не было - защита из ЦСКА, полузащита из Питера, и еще в нападении, то нам нужно перестраиваться. Мне выпала такая доля и я со своим тренерским штабом с удовольствием это делаю. Думаю, что подвижки в этом у нас есть.