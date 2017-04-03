"Спартак" вырвал победу над "Оренбургом", забив на 90+5-й минуте

"Спартак" в домашнем матче 21-го тура чемпионата России вырвал победу над "Оренбургом" (3:2). Свои первые голы за красно-белых забил Роман Зобнин, после перерыва у гостей за две минуты отличились Денис Попович и Михал Дюриш. Победу красно-белым уже в добавленное время принес Квинси Промес.
Отставание ЦСКА и "Зенита" от идущего на первом месте "Спартака" сохранилось - 6 очков. В следующем туре "Спартак" сыграет с "Уфой" (9 апреля).
Чемпионат России
Премьер-лига
21-й тур
"Спартак" (Москва) – "Оренбург" – 3:2 (1:0)
Голы: Зобнин, 34 (1:0). Зобнин, 58 (2:0). Попович, 70 (2:1). Дюриш, 71 (2:2). Промес, 90+5 (3:2).
"Спартак": Ребров, Тигиев (Ещенко, 56), Боккетти, Кутепов, Комбаров, Самедов (Глушаков, 52), Зобнин, Фернанду, Ананидзе (Зе Луиш, 76), Промес, Луиз Адриану.
"Оренбург": Кержаков, Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов, Драгун (Попович, 62), Афонин, Георгиев, Воробьев (Лобжанидзе, 90+1), Григорьев (Парняков, 88), Дюриш.
Предупреждение: Самедов, 39.
Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов), Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).
3 апреля. Москва. Стадион "Открытие Арена". 25694 зрителя.
Трансляция матча "Спартак" – "Оренбург"
Г⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #СпартакОренбург 1:0 34' Роман Зобнин pic.twitter.com/eGvqB9uI5T– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 апреля 2017 г.
Г⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #СпартакОренбург 2:0 58' Роман Зобнин (Дубль) pic.twitter.com/PvdIJPeoTX– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 апреля 2017 г.
Г⚽Л! @fcorenburg #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #СпартакОренбург 2:1 70' Денис Попович pic.twitter.com/oQTtLqV9jg– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 апреля 2017 г.
Г⚽Л! @fcorenburg #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #СпартакОренбург 2:2 71' Михал Дюриш pic.twitter.com/rEd92jqw9h– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 апреля 2017 г.
Г⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #СпартакОренбург 3:2 90+5' Куинси Промес pic.twitter.com/U3WOCYzS2e– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 апреля 2017 г.
SP2
И к тати - да! В 90-е команда из"провинции" было попросту запрещено у Спартака выигрывать! И для этого по весне, когда играли на огородах, Спартаку всегда давали пенальти в начале игры. А в играх конкурентов - добавляли по 10 минут! И не стыдно было!!
21:56
**гость**
Газпёрновые пидовочки , валялись до последнего, считали уже бабки в карманах. Ан нет ! Придется к Муллеру идти не за конвертом , а извиняться , ж...ой вперёд.
21:56
van der sar
Сколько зависти-то...Слюной захлёбываются. И это радует!!! Пишите-пишите,нам красно-белым с вас смешно!
21:56
Митяй Антибомж
konik1911 Еще 9 игр удержитесь ли?))))И с бомжами и с нами еще играть **************** Ха-ха-ха )) А мы мало вас отжарили в первом круге? Ну тада - вэлкам!
21:56
Der schwein
Владимир Владимирович !!! ВСЯ СТРАНА НЕНЕВИДИТ фк зинит !!! Запретите использовать НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ В ИНТЕРЕСАХ миллера, медведева и их бездарей игрунов фк зинит !!! НАРОД ПРОГОЛОСУЕТ ЗА ВАС !
21:55
xaris
По делу 6 минут судья добавил. Я сам думал что 5 добавит. Промес как раз на исходе 5 минуты и забил!
21:55
П_о_в_а_р
Весел был бомж/ Радостен был конь/ Но Спартак победил/ Обломитесь (Кун Шанжэнь, Великий китайский поэт)
21:55
Ковтун
Nika11, тебе, бескультурному, Инет нужно отрубить, чтобы не писал свой субъективный бред и вообще не мог никакого мнения выражать.
21:55
Бешеный валенок
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и иди рот помой))
21:55
old grumbler
Спартак с победой но пропускать по 2 мяча за минуту это что то... Дальше удачи может и не хватить...
21:55
Pleafant
В этом сезоне,видимо,Федун купил не только Фернанду и Адриану,но и боженьку,иначе трудно обьяснить такую пруху Спартака,как победы на последних секундах.А Миллер пожадничал,вот Зенит и получает на последних минутах,например,от Андерлехта и Краснодара.И такую пруху ничем не перебить.К сожалению,Спартак-чемпион.
21:55
Veron80
Зачем Спартаку бить пенальти????!!! Он так забьет, судья добавит сколько надо, а если надо больше то и больше. И ещё о судействе! Количество фонов зашкаливало, причём счёт почти равный. Около 40 фолов, и за это судья показал только 1 карточку! А все почему? Если бы он начал показывать карточки Оренбургу, то за такие нарушения надо давать и Спартаку, а это означает что некоторые игрочки пропускали бы игру с Зенитом))))))) А так можно было рубать по ногам безнаказанно, чем команды и пользовались. Спартак вообще в свою стихию попал - ломай!
21:55
FINIX
Nika11... Ну, во-первых, Оренбург не выигрывал. В во-вторых, было 6 замен - это 3 минуты. Остальные 3 оренбуржцы навалялись по полю. Вы вообще футбол смотрели?
21:54
serzheo
Шо, опять?)) Да у Спама половина матчей "на удачу". Шампиены)))
21:54
konik1911
Еще 9 игр удержитесь ли?))))И с бомжами и с нами еще играть
21:53
SP2
Знаток немецкого языка, взявший такой самокритичный ник! Ты хотя бы артикли немецкие сначала выучил! Прежде чем от "народа" гадости в адрес Зенита говорить!
21:53
Ковтун
Позор Оренбургу! Вместо затягивая времени лучше бы или вовремя закончили матч, или 3 гол забили.
21:53
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
ziggy1976 Изощренно...))))) только конскобомжатские люмпены начали пищать и ссаться от радости, промес сделал паузу и цинично наклал на всех с оттяжкой))))) браво)))) /// Слышь, мудила, а че ж он с аеком-то никого не натянул, а? настроения не было? Свинорью не позавидуешь, приходится радоваться очередной домашней судейской победе над аутсайдером и с ужасом ждать еврокубковой осени... но их и там рабинер потом отмажет в газетенке, типа команда неопынтная и т.п... Хотя она не неопытная, а просто ублюдочная, как и подавляющее большинство ее горе-болельщиков
21:53
King's Bounty 161
Свинству Бой! как же свиньям фортануло! Благо осел. Судейко видимо после этой игры на месяц поедет в Анапу. _________________________ А ты куда поедешь ? на гей пати ??
21:53
delacrua
желчью на член себе побрызгайте. стоять чаще будет, возможно.
21:53
FINIX
VictorHeinrich В очередной раз команду российского быдла вытянули за уши.... Ну что ж, быдло, ликуй... Недолго осталось...-----------------------Это произошло в прошлом туре, когда бомжам дали пенальти на ровном месте и не заметили вне-игры. Выньте бревно из глаза.
21:52
Nika11
Арбитр Чистяков - падонок, Спартак - Оренбург дал доп.время 6 мин.на 5 забили и сразу свистнул,Урод - где ты нашёл 6 минут. В ЭТОМ ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ - БЛЕВОТИНА.Я не знал,что командам из провинции запрещено выигрывать.
21:52
mallwen
Забили на 95 минуте. 5 замен было по 30 секунд на каждую и корчащиеся оренбуржцы на газоне тоже в конце были. Так что 5 минут вполне по делу добавлено. По матчу если, то шальной удар через минуту после выхода на замену и тут же ещё 1 с добивания. Оренбург - молодцы, но это 1 минута в матче. Играть до конца надо, а не на отбой играть в концовке и валяться. И ничья была бы закономерна за минутное разгильдяйство и победа Спартака тоже закономерна, потому что весь матч играли хорошо. С победой и хорошей игрой, пусть и с нервами.
21:51
Ковтун
VictorHeinrich, слышь ты, невоспитанное лицо, сиди у себя на диване и молчи в тряпочку...
21:51
zenit08
VictorHeinrich === А прочти комментарии антиспартаковские. Сплошь интеллигенцией писаны. Людей благородных кровей и большого ума)
21:51
Ю.Ю.
zenit08 ______________Не валялись бы, согласен. Но время бы затягивали. Всё же слишком разные "весовые категории" у Спартака и Оренбурга.
21:51
AgekBam
Спартак выиграл по игре и по счёту кстати тоже, ну ничего с этим уже не поделаешь, хоть усрись.
21:50
passerby
Понятно, что почти любой российский футболист по определению деревянный, но в Спартаке собрались "уникальные" деревяшки - Комбаров, Глушаков, Кутепов, Ещенко. Спартаку очень везет, что без травм играет Фернандо, вообще не понятно как бы играла команда без него, нет ни одного российского футболиста умеющего дать пас. И этих игроков приглашают в сборную...
21:50
Thomas_Boy
"Уфа"! Лучше в основное время проигрывай! А то час добавят!
21:50
Shumer
Позорище. Они бы лучше в еврокубках забивали (когда попадали туда).
21:50