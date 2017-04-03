21:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" вырвал победу над "Оренбургом", забив на 90+5-й минуте

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Оренбург" - 3:2. Красно-белые вырвали победу на 90+5-й минуте. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Оренбург" - 3:2. Красно-белые вырвали победу на 90+5-й минуте. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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"Спартак" в домашнем матче 21-го тура чемпионата России вырвал победу над "Оренбургом" (3:2). Свои первые голы за красно-белых забил Роман Зобнин, после перерыва у гостей за две минуты отличились Денис Попович и Михал Дюриш. Победу красно-белым уже в добавленное время принес Квинси Промес

Отставание ЦСКА и "Зенита" от идущего на первом месте "Спартака" сохранилось - 6 очков. В следующем туре "Спартак" сыграет с "Уфой" (9 апреля).

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Спартак" (Москва) – "Оренбург" – 3:2 (1:0)

Голы: Зобнин, 34 (1:0). Зобнин, 58 (2:0). Попович, 70 (2:1). Дюриш, 71 (2:2). Промес, 90+5 (3:2).

"Спартак": Ребров, Тигиев (Ещенко, 56), Боккетти, Кутепов, Комбаров, Самедов (Глушаков, 52), Зобнин, Фернанду, Ананидзе (Зе Луиш, 76), Промес, Луиз Адриану.

"Оренбург": Кержаков, Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов, Драгун (Попович, 62), Афонин, Георгиев, Воробьев (Лобжанидзе, 90+1), Григорьев (Парняков, 88), Дюриш.

Предупреждение: Самедов, 39.

Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов), Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).

3 апреля. Москва. Стадион "Открытие Арена". 25694 зрителя.

Трансляция матча "Спартак" – "Оренбург"

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (172)
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SP2

И к тати - да! В 90-е команда из"провинции" было попросту запрещено у Спартака выигрывать! И для этого по весне, когда играли на огородах, Спартаку всегда давали пенальти в начале игры. А в играх конкурентов - добавляли по 10 минут! И не стыдно было!!

21:56

**гость**

Газпёрновые пидовочки , валялись до последнего, считали уже бабки в карманах. Ан нет ! Придется к Муллеру идти не за конвертом , а извиняться , ж...ой вперёд.

21:56

van der sar

Сколько зависти-то...Слюной захлёбываются. И это радует!!! Пишите-пишите,нам красно-белым с вас смешно!

21:56

Митяй Антибомж

konik1911 Еще 9 игр удержитесь ли?))))И с бомжами и с нами еще играть **************** Ха-ха-ха )) А мы мало вас отжарили в первом круге? Ну тада - вэлкам!

21:56

Der schwein

Владимир Владимирович !!! ВСЯ СТРАНА НЕНЕВИДИТ фк зинит !!! Запретите использовать НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ В ИНТЕРЕСАХ миллера, медведева и их бездарей игрунов фк зинит !!! НАРОД ПРОГОЛОСУЕТ ЗА ВАС !

21:55

xaris

По делу 6 минут судья добавил. Я сам думал что 5 добавит. Промес как раз на исходе 5 минуты и забил!

21:55

П_о_в_а_р

Весел был бомж/ Радостен был конь/ Но Спартак победил/ Обломитесь (Кун Шанжэнь, Великий китайский поэт)

21:55

Ковтун

Nika11, тебе, бескультурному, Инет нужно отрубить, чтобы не писал свой субъективный бред и вообще не мог никакого мнения выражать.

21:55

Бешеный валенок

Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и иди рот помой))

21:55

old grumbler

Спартак с победой но пропускать по 2 мяча за минуту это что то... Дальше удачи может и не хватить...

21:55

Pleafant

В этом сезоне,видимо,Федун купил не только Фернанду и Адриану,но и боженьку,иначе трудно обьяснить такую пруху Спартака,как победы на последних секундах.А Миллер пожадничал,вот Зенит и получает на последних минутах,например,от Андерлехта и Краснодара.И такую пруху ничем не перебить.К сожалению,Спартак-чемпион.

21:55

Veron80

Зачем Спартаку бить пенальти????!!! Он так забьет, судья добавит сколько надо, а если надо больше то и больше. И ещё о судействе! Количество фонов зашкаливало, причём счёт почти равный. Около 40 фолов, и за это судья показал только 1 карточку! А все почему? Если бы он начал показывать карточки Оренбургу, то за такие нарушения надо давать и Спартаку, а это означает что некоторые игрочки пропускали бы игру с Зенитом))))))) А так можно было рубать по ногам безнаказанно, чем команды и пользовались. Спартак вообще в свою стихию попал - ломай!

21:55

FINIX

Nika11... Ну, во-первых, Оренбург не выигрывал. В во-вторых, было 6 замен - это 3 минуты. Остальные 3 оренбуржцы навалялись по полю. Вы вообще футбол смотрели?

21:54

serzheo

Шо, опять?)) Да у Спама половина матчей "на удачу". Шампиены)))

21:54

konik1911

Еще 9 игр удержитесь ли?))))И с бомжами и с нами еще играть

21:53

SP2

Знаток немецкого языка, взявший такой самокритичный ник! Ты хотя бы артикли немецкие сначала выучил! Прежде чем от "народа" гадости в адрес Зенита говорить!

21:53

Ковтун

Позор Оренбургу! Вместо затягивая времени лучше бы или вовремя закончили матч, или 3 гол забили.

21:53

Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и

ziggy1976 Изощренно...))))) только конскобомжатские люмпены начали пищать и ссаться от радости, промес сделал паузу и цинично наклал на всех с оттяжкой))))) браво)))) /// Слышь, мудила, а че ж он с аеком-то никого не натянул, а? настроения не было? Свинорью не позавидуешь, приходится радоваться очередной домашней судейской победе над аутсайдером и с ужасом ждать еврокубковой осени... но их и там рабинер потом отмажет в газетенке, типа команда неопынтная и т.п... Хотя она не неопытная, а просто ублюдочная, как и подавляющее большинство ее горе-болельщиков

21:53

King's Bounty 161

Свинству Бой! как же свиньям фортануло! Благо осел. Судейко видимо после этой игры на месяц поедет в Анапу. _________________________ А ты куда поедешь ? на гей пати ??

21:53

delacrua

желчью на член себе побрызгайте. стоять чаще будет, возможно.

21:53

FINIX

VictorHeinrich В очередной раз команду российского быдла вытянули за уши.... Ну что ж, быдло, ликуй... Недолго осталось...-----------------------Это произошло в прошлом туре, когда бомжам дали пенальти на ровном месте и не заметили вне-игры. Выньте бревно из глаза.

21:52

Nika11

Арбитр Чистяков - падонок, Спартак - Оренбург дал доп.время 6 мин.на 5 забили и сразу свистнул,Урод - где ты нашёл 6 минут. В ЭТОМ ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ - БЛЕВОТИНА.Я не знал,что командам из провинции запрещено выигрывать.

21:52

mallwen

Забили на 95 минуте. 5 замен было по 30 секунд на каждую и корчащиеся оренбуржцы на газоне тоже в конце были. Так что 5 минут вполне по делу добавлено. По матчу если, то шальной удар через минуту после выхода на замену и тут же ещё 1 с добивания. Оренбург - молодцы, но это 1 минута в матче. Играть до конца надо, а не на отбой играть в концовке и валяться. И ничья была бы закономерна за минутное разгильдяйство и победа Спартака тоже закономерна, потому что весь матч играли хорошо. С победой и хорошей игрой, пусть и с нервами.

21:51

Ковтун

VictorHeinrich, слышь ты, невоспитанное лицо, сиди у себя на диване и молчи в тряпочку...

21:51

zenit08

VictorHeinrich === А прочти комментарии антиспартаковские. Сплошь интеллигенцией писаны. Людей благородных кровей и большого ума)

21:51

Ю.Ю.

zenit08 ______________Не валялись бы, согласен. Но время бы затягивали. Всё же слишком разные "весовые категории" у Спартака и Оренбурга.

21:51

AgekBam

Спартак выиграл по игре и по счёту кстати тоже, ну ничего с этим уже не поделаешь, хоть усрись.

21:50

passerby

Понятно, что почти любой российский футболист по определению деревянный, но в Спартаке собрались "уникальные" деревяшки - Комбаров, Глушаков, Кутепов, Ещенко. Спартаку очень везет, что без травм играет Фернандо, вообще не понятно как бы играла команда без него, нет ни одного российского футболиста умеющего дать пас. И этих игроков приглашают в сборную...

21:50

Thomas_Boy

"Уфа"! Лучше в основное время проигрывай! А то час добавят!

21:50

Shumer

Позорище. Они бы лучше в еврокубках забивали (когда попадали туда).

21:50

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