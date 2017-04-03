"Спартак" вырвал победу над "Оренбургом", забив на 90+5-й минуте

"Спартак" в домашнем матче 21-го тура чемпионата России вырвал победу над "Оренбургом" (3:2). Свои первые голы за красно-белых забил Роман Зобнин, после перерыва у гостей за две минуты отличились Денис Попович и Михал Дюриш. Победу красно-белым уже в добавленное время принес Квинси Промес.

Отставание ЦСКА и "Зенита" от идущего на первом месте "Спартака" сохранилось - 6 очков. В следующем туре "Спартак" сыграет с "Уфой" (9 апреля).

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Спартак" (Москва) – "Оренбург" – 3:2 (1:0)

Голы: Зобнин, 34 (1:0). Зобнин, 58 (2:0). Попович, 70 (2:1). Дюриш, 71 (2:2). Промес, 90+5 (3:2).

"Спартак": Ребров, Тигиев (Ещенко, 56), Боккетти, Кутепов, Комбаров, Самедов (Глушаков, 52), Зобнин, Фернанду, Ананидзе (Зе Луиш, 76), Промес, Луиз Адриану.

"Оренбург": Кержаков, Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов, Драгун (Попович, 62), Афонин, Георгиев, Воробьев (Лобжанидзе, 90+1), Григорьев (Парняков, 88), Дюриш.

Предупреждение: Самедов, 39.

Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов), Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).

3 апреля. Москва. Стадион "Открытие Арена". 25694 зрителя.

Трансляция матча "Спартак" – "Оренбург"