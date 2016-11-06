"Спартак" впервые за семь лет опережает ЦСКА на девять очков

По итогам 13-го тура чемпионата России "Спартак" набрал 31 очко, в то время как в активе ЦСКА 22 балла. Отрыв красно-белых от армейцев составляет 9 очков – такого не было с 2009 года. Любопытно, что именно в этот момент с поста главного тренера ушел в отставку Хуанде Рамос, и наставником красно-синих стал Леонид Слуцкий, руководящий ЦСКА и по сей день. (Алексей МОРОЗ)

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