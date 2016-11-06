"Спартак" впервые за семь лет опережает ЦСКА на девять очков

По итогам 13-го тура чемпионата России "Спартак" набрал 31 очко, в то время как в активе ЦСКА 22 балла. Отрыв красно-белых от армейцев составляет 9 очков – такого не было с 2009 года. Любопытно, что именно в этот момент с поста главного тренера ушел в отставку Хуанде Рамос, и наставником красно-синих стал Леонид Слуцкий, руководящий ЦСКА и по сей день. (Алексей МОРОЗ)
ЗЮК
пошливы,тебя мужчины имеют,в виду.
22:42
merniloskut
А за все 80 лет наших чемпионатов?
22:32
ну я
Секс экспресс Цыплят по осени считают, а клубы по весне
21:49
redshark
И кто же в этом повинен? Думаю обе команды! Let It Be....
21:46
AESt_SM
Как и хотел тошич - команды после дерби заняли свои места..))
21:42
shpasic
ждём очередную книгу Рабинера по этому поводу.
21:38
П_о_в_а_р
И это КРУТО!!!!!!!!!!!!!!
21:32
Promesov
=))) а я знал, что это новость дня будет непременно!!!
21:23
пошливы
Спартак - это сборище трусливых трансвеститов. Верещат как бабы трусливые по каждому эпизоду. Бегают по полю и пищат как облезлые и полудохлые петухи. Ведь до чего довели знаменитый клуб??? Это ведь пристанище отщепенцев - которые в своей шизофренической истерике ненавидят всё и всех вокруг.
21:23