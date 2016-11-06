21:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" впервые за семь лет опережает ЦСКА на девять очков

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По итогам 13-го тура чемпионата России "Спартак" набрал 31 очко, в то время как в активе ЦСКА 22 балла. Отрыв красно-белых от армейцев составляет 9 очков – такого не было с 2009 года. Любопытно, что именно в этот момент с поста главного тренера ушел в отставку Хуанде Рамос, и наставником красно-синих стал Леонид Слуцкий, руководящий ЦСКА и по сей день. (Алексей МОРОЗ)

Полностью таблица чемпионата России

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (9)
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ЗЮК

пошливы,тебя мужчины имеют,в виду.

22:42

merniloskut

А за все 80 лет наших чемпионатов?

22:32

ну я

Секс экспресс Цыплят по осени считают, а клубы по весне

21:49

redshark

И кто же в этом повинен? Думаю обе команды! Let It Be....

21:46

AESt_SM

Как и хотел тошич - команды после дерби заняли свои места..))

21:42

shpasic

ждём очередную книгу Рабинера по этому поводу.

21:38

П_о_в_а_р

И это КРУТО!!!!!!!!!!!!!!

21:32

Promesov

=))) а я знал, что это новость дня будет непременно!!!

21:23

пошливы

Спартак - это сборище трусливых трансвеститов. Верещат как бабы трусливые по каждому эпизоду. Бегают по полю и пищат как облезлые и полудохлые петухи. Ведь до чего довели знаменитый клуб??? Это ведь пристанище отщепенцев - которые в своей шизофренической истерике ненавидят всё и всех вокруг.

21:23

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