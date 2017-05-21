"Спартак" сыграет с "Арсеналом" в красной форме

"Спартак" проведет заключительный матч чемпионата России против "Арсенала" в 30-м туре в красной форме. Хозяева поля сыграют в черных футболках и шортах. Напомним, что "Спартак" за три тура до конца сезона обеспечил себе чемпионство.

В 29 матчах красно-белые набрали 69 очков, тульский клуб занимает предпоследнее место в таблице, однако имеет шансы избежать прямого вылета из чемпионата.

Матч "Арсенал" – "Спартак" состоится сегодня, 21 мая, начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.