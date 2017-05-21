"Спартак" сыграет с "Арсеналом" в красной форме

"Спартак" проведет заключительный матч чемпионата России против "Арсенала" в 30-м туре в красной форме. Хозяева поля сыграют в черных футболках и шортах. Напомним, что "Спартак" за три тура до конца сезона обеспечил себе чемпионство.
В 29 матчах красно-белые набрали 69 очков, тульский клуб занимает предпоследнее место в таблице, однако имеет шансы избежать прямого вылета из чемпионата.
Матч "Арсенал" – "Спартак" состоится сегодня, 21 мая, начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Четыре часа до начала заключительного матча нашего чемпионского сезона 2016/2017!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 мая 2017 г.
Спартаковцы сыграют в красной форме.#АрсеналСпартак pic.twitter.com/9uib6dMRQn
Kot, kotoryi
Ну и...? Слива не будет?
11:14