"Спартак" решил поберечь Промеса

Как стало известно "СЭ", отсутствие форварда "Спартака" Квинси Промеса в заявке на гостевой субботний матч 13-го тура премьер-лиги с "Томью" не связано с рецидивом травмы. Напомним, 24-летний голландец повредил левую стопу в игре за сборную против Франции 10 октября и восстановился к дерби с ЦСКА (3:1), в котором провел на поле 90 минут.

На выезд Промес не полетел в связи с тем, что в Сибири стоят морозы (прогноз на день матча в субботу – от минус 16 до 13 градусов) и его решили поберечь. При этом к домашней встрече с "Амкаром" 20 ноября футболист, который на этот раз не поедет в национальную команду, должен быть в строю. (Вячеслав КОРОТКИН)