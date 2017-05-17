"Спартак" разгромил "Терек"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Терек" - 3:0. 19-я минута. Массимо КАРРЕРА и игроки "Спартака" отмечают второй гол на поле. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

"Спартак" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги разгромил "Терек". Дубль в первом тайме оформил Денис Глушаков, после перерыва голом отметился Квинси Промес.

После игры "Спартаку" будет вручен чемпионский Кубок. Красно-белые стали чемпионами России в 10-й раз и впервые с 2001 года.

Добавим, что клуб разрешил болельщикам выйти на поле после финального свистка.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Спартак" (Москва) – "Терек" (Грозный) – 3:0 (2:0)

Голы: Глушаков, 15 (1:0). Глушаков, 19 (2:0). Промес, 74 (3:0).

"Спартак": Ребров, Ещенко, Боккетти, Таски, Комбаров, Промес, Фернанду, Глушаков (Самедов, 70), Попов (Ананидзе, 62), Зобнин, Зе Луиш (Луиз Адриану, 65).

"Терек": Городов, Уциев, Родолфу (Роши, 76), Анхель, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов (Бериша, 89), Мбенг, Лебеденко (Митришев, 83).

Предупреждения: Попов, 23. Пирис, 45+1. Промес, 75.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область), Семенов (Гатчина).

17 мая. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //

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