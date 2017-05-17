"Спартак" разгромил "Терек"

"Спартак" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги разгромил "Терек". Дубль в первом тайме оформил Денис Глушаков, после перерыва голом отметился Квинси Промес.
После игры "Спартаку" будет вручен чемпионский Кубок. Красно-белые стали чемпионами России в 10-й раз и впервые с 2001 года.
Добавим, что клуб разрешил болельщикам выйти на поле после финального свистка.
Чемпионат России
Премьер-лига
29-й тур
"Спартак" (Москва) – "Терек" (Грозный) – 3:0 (2:0)
Голы: Глушаков, 15 (1:0). Глушаков, 19 (2:0). Промес, 74 (3:0).
"Спартак": Ребров, Ещенко, Боккетти, Таски, Комбаров, Промес, Фернанду, Глушаков (Самедов, 70), Попов (Ананидзе, 62), Зобнин, Зе Луиш (Луиз Адриану, 65).
"Терек": Городов, Уциев, Родолфу (Роши, 76), Анхель, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов (Бериша, 89), Мбенг, Лебеденко (Митришев, 83).
Предупреждения: Попов, 23. Пирис, 45+1. Промес, 75.
Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область), Семенов (Гатчина).
17 мая. Москва. Стадион "Открытие Арена".
Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //
ЗОЛОТОЙ ДЕНЬ "СПАРТАКА". КОМАНДЕ КАРРЕРЫ ВРУЧАЮТ ЧЕМПИОНСКИЙ КУБОК. LIVE!
Mark Krass
Поздравляю спартачей с заслуженным чемпионством. Всё по делу.
21:37
marksan
konstantin sh____ Мужики в Ростове! А здесь Балет Большого театра!
21:34
Крюков Сергей
Мало 1:0, говорите ? Получите три) Спартак -чемпион! Вдребезги Чемпион
21:32
konstantin sh
Нет слов! Мужики!
21:32
Новоуепинни
Процитирую классика: "Терек" - самая непредсказуемая команда" (с) из творчества болельщика "Спартака" Митяя Антибомжа, апрель 2017 г.
21:32
ki
вот и Каррера крупную победу одержал )
21:26
RusSuck
На классе!)) Мы чемпионы!!!))
21:24
читатель1
Стадо фанатское(
21:23