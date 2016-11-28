"Спартак" предложил Годвину Обадже пятилетний контракт?

"Спартак" предложил нигерийскому нападающему Годвину Обадже пятилетний контракт, утверждает Owngoalnigeria.com. 19-летний футболист в течение недели проходил просмотр в московском клубе, а затем вернулся на родину.
- Моему брату предложили контракт на пять лет, но есть некоторые вопросы, которые нужно еще урегулировать, прежде чем сделка может быть оформлена официально, - отметил брат Годвина Джошуа Обадже. - Не могу рассказать все подробности, по крайней мере на данный момент, но Годвин уже успешно прошел медицинское обследование, хотя длилось оно очень долго. Скажем, сейчас сделка может случиться, а может и нет.
werder63
Болтун нигерийский! Может да, может не? На основании чего такой заголовок?
14:57
shpasic
это внук Думбии?
14:34
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
в связку к Депаю?
14:27
James Gang
Брательник Лдошуа Обадже явно в курсе событий... Вы ещё у его бабушки спросите насчёт "Спартака"!
14:07