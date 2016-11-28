12:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" предложил Годвину Обадже пятилетний контракт?

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"Спартак" предложил нигерийскому нападающему Годвину Обадже пятилетний контракт, утверждает Owngoalnigeria.com. 19-летний футболист в течение недели проходил просмотр в московском клубе, а затем вернулся на родину.

- Моему брату предложили контракт на пять лет, но есть некоторые вопросы, которые нужно еще урегулировать, прежде чем сделка может быть оформлена официально, - отметил брат Годвина Джошуа Обадже. - Не могу рассказать все подробности, по крайней мере на данный момент, но Годвин уже успешно прошел медицинское обследование, хотя длилось оно очень долго. Скажем, сейчас сделка может случиться, а может и нет.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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werder63

Болтун нигерийский! Может да, может не? На основании чего такой заголовок?

14:57

shpasic

это внук Думбии?

14:34

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

в связку к Депаю?

14:27

James Gang

Брательник Лдошуа Обадже явно в курсе событий... Вы ещё у его бабушки спросите насчёт "Спартака"!

14:07

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