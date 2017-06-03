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"Спартак" поборется с итальянскими клубами за хавбека "Гента"

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Полузащитник "Гента" Тома Фоке может перебраться в "Спартак". Как сообщает Voetbal Nieuws, московский клуб участвует в борьбе за перспективного 22-летнего игрока. Ранее предложение по нему сделали "Аталанта" и "Наполи", однако "Гент" отклонил их.

По данным источника, сумма предложения "Спартака" будет привлекательнее, однако повысить ставку готова и "Аталанта".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

А зачем? Для ЛЧ? Так это бесполезно! Так как услышат слово "Спартак" Москва сразу сдадутся, как киприоты!

15:30

Очень плохой мальчик

Если Наполи отклонил с ЛЧ,то Спартак и подавно отклонит.

15:15