"Спартак" поборется с итальянскими клубами за хавбека "Гента"

Полузащитник "Гента" Тома Фоке может перебраться в "Спартак". Как сообщает Voetbal Nieuws, московский клуб участвует в борьбе за перспективного 22-летнего игрока. Ранее предложение по нему сделали "Аталанта" и "Наполи", однако "Гент" отклонил их.
По данным источника, сумма предложения "Спартака" будет привлекательнее, однако повысить ставку готова и "Аталанта".
marksan
А зачем? Для ЛЧ? Так это бесполезно! Так как услышат слово "Спартак" Москва сразу сдадутся, как киприоты!
15:30
Очень плохой мальчик
Если Наполи отклонил с ЛЧ,то Спартак и подавно отклонит.
15:15