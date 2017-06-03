"Спартак" поборется с итальянскими клубами за хавбека "Гента"

Полузащитник "Гента" Тома Фоке может перебраться в "Спартак". Как сообщает Voetbal Nieuws, московский клуб участвует в борьбе за перспективного 22-летнего игрока. Ранее предложение по нему сделали "Аталанта" и "Наполи", однако "Гент" отклонил их.

По данным источника, сумма предложения "Спартака" будет привлекательнее, однако повысить ставку готова и "Аталанта".