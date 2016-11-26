"Спартак" победил "Терек" в Грозном

Сегодня. Грозный. "Терек" - "Спартак" - 0:1. Команда Массимо КАРРЕРЫ снова победа. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

В матче 15-го тура чемпионата России "Терек" на своем поле уступил "Спартаку" – 0:1. Автором единственного гола стал защитник гостей Маурисиу. Победная серия красно-белых достигла шести встреч. "Терек" потерпел первое поражение в последних восьми играх премьер-лиги.

"Спартак" сохранил лидерство, временно оторвавшись от идущего вторым "Зенита" на шесть очков. Правда, у сине-бело-голубых еще есть игра в запасе. "Терек" пока остался на четвертом месте.

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15-й тур

"Терек" (Грозный) – "Спартак" (Москва) – 0:1 (0:1)

Трансляция матча "Терек" - "Спартак"