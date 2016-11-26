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"Спартак" победил "Терек" в Грозном

Сегодня. Грозный. "Терек" - "Спартак" - 0:1. Команда Массимо КАРРЕРЫ снова победа. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Сегодня. Грозный. "Терек" - "Спартак" - 0:1. Команда Массимо КАРРЕРЫ снова победа. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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В матче 15-го тура чемпионата России "Терек" на своем поле уступил "Спартаку" – 0:1. Автором единственного гола стал защитник гостей Маурисиу. Победная серия красно-белых достигла шести встреч. "Терек" потерпел первое поражение в последних восьми играх премьер-лиги.

"Спартак" сохранил лидерство, временно оторвавшись от идущего вторым "Зенита" на шесть очков. Правда, у сине-бело-голубых еще есть игра в запасе. "Терек" пока остался на четвертом месте.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Терек" (Грозный) – "Спартак" (Москва) – 0:1 (0:1)

Трансляция матча "Терек" - "Спартак"

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http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (15)
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Правдаруб

Э-гей-гей красно-белая сборная негров!

20:00

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20:00

tarkys

Красиво! Браво!

20:00

Kirrris

Так, как играл сегодня Спартак играть больше нельзя. Очень много брака. Терек в порядке.

20:00

карельский свинопас

купленная мешковина ничего не боиться...надеюсь,просто так сегодня оттуда не уедет...

20:00

ros

грацио,б-я!

20:00

краснобелов-спартаков

Эх вы, серость! Это же бубль - гум! (с)

20:00

Jean4

Да, ребята, это называется класс команды. Уверенная игра. Ничего не напоминают последние игры Спартака? Победы 1-0 на классе, кони не так давно добывали свои победы именно так. С победой !!!

20:00

Доктор Айболит

Молодцы!!!Ещё если и Краснодар не подведёт,то будет ваще всё пучком!!!

20:00

Комс

УРРРРРРРРАААААА!!

19:59

Айртон

Лёгкая прогулка.)

19:59

Митяй Антибомж

Браво, Спартак! Браво, Каррера! На классе!

19:59

Айртон

На классе!))

19:59

funyaka

грацио!

19:59

Правдаруб

Гей-клуб им.раба увозит свои очки...

19:58

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