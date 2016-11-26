"Спартак" победил "Терек" в Грозном

В матче 15-го тура чемпионата России "Терек" на своем поле уступил "Спартаку" – 0:1. Автором единственного гола стал защитник гостей Маурисиу. Победная серия красно-белых достигла шести встреч. "Терек" потерпел первое поражение в последних восьми играх премьер-лиги.
"Спартак" сохранил лидерство, временно оторвавшись от идущего вторым "Зенита" на шесть очков. Правда, у сине-бело-голубых еще есть игра в запасе. "Терек" пока остался на четвертом месте.
Чемпионат России
Премьер-лига
15-й тур
"Терек" (Грозный) – "Спартак" (Москва) – 0:1 (0:1)
Правдаруб
Э-гей-гей красно-белая сборная негров!
20:00
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20:00
tarkys
Красиво! Браво!
20:00
Kirrris
Так, как играл сегодня Спартак играть больше нельзя. Очень много брака. Терек в порядке.
20:00
карельский свинопас
купленная мешковина ничего не боиться...надеюсь,просто так сегодня оттуда не уедет...
20:00
ros
грацио,б-я!
20:00
краснобелов-спартаков
Эх вы, серость! Это же бубль - гум! (с)
20:00
Jean4
Да, ребята, это называется класс команды. Уверенная игра. Ничего не напоминают последние игры Спартака? Победы 1-0 на классе, кони не так давно добывали свои победы именно так. С победой !!!
20:00
Доктор Айболит
Молодцы!!!Ещё если и Краснодар не подведёт,то будет ваще всё пучком!!!
20:00
Комс
УРРРРРРРРАААААА!!
19:59
Айртон
Лёгкая прогулка.)
19:59
Митяй Антибомж
Браво, Спартак! Браво, Каррера! На классе!
19:59
Айртон
На классе!))
19:59
funyaka
грацио!
19:59
Правдаруб
Гей-клуб им.раба увозит свои очки...
19:58