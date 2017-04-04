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"Спартак" намерен открыть филиал клубной академии в Китае

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Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов сообщил, что в следующем сезоне планируется открыть клубный офис и филиал академии красно-белых в Китае. По его словам, пока ведутся переговоры.

- В следующем сезоне клуб планирует открыть офис и филиал академии в Китае, - цитирует ТАСС Измайлова. - В данный момент мы ведем переговоры с представителями Китая. В этом году ожидается приезд китайской детской команды к нам в академию.

Также в ближайшем будущем клуб планирует обновить официальный сайт, который будет доступен болельщикам на английском, испанском и китайском языках.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4152551

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ