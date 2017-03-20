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"Спартак" может быть наказан за несогласованный баннер в дерби с "Локомотивом"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что в матче 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом" болельщики "Спартака" (1:1) вывесили несогласованный баннер. Также фанаты обоих клубов скандировали ненормативную лексику и жгли пиротехнику.

- Матч "Локомотив" - "Спартак". Болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику и сожгли спартаковскую атрибутику, - сказал Григорьянц. - Поклонники красно-белых также скандировали ненормативную лексику и  использовали пиротехнику. Помимо этого гости продемонстрировали несогласованный баннер. Во встрече "Зенит" - "Арсенал" болельщики обоих клубов использовали пиротехнику. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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изсибири

Интересно, а за несогласованный с КДК РФС счёт матча команды тоже наказывают?

12:49

vi4

ростов

12:07

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