"Спартак" может быть наказан за несогласованный баннер в дерби с "Локомотивом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что в матче 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом" болельщики "Спартака" (1:1) вывесили несогласованный баннер. Также фанаты обоих клубов скандировали ненормативную лексику и жгли пиротехнику.

- Матч "Локомотив" - "Спартак". Болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику и сожгли спартаковскую атрибутику, - сказал Григорьянц. - Поклонники красно-белых также скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику. Помимо этого гости продемонстрировали несогласованный баннер. Во встрече "Зенит" - "Арсенал" болельщики обоих клубов использовали пиротехнику. (Сергей АСТАХОВ)