"Спартак" – 10-кратный чемпион России!

После победы "Терека" в гостевом матче 27-го тура премьер-лиги над "Зенитом" (1:0) "Спартак" досрочно стал чемпионом России-2016/17.
После 27 туров у "Спартака" 63 очка (20 побед), у ЦСКА – 53, у "Зенита" – 52. Москвичи не выигрывали золотые медали 16 лет - с 2001 года.
Для красно-белых это 10-й титул в России (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и 22-й с учетом чемпионатов СССР (1936 осень, 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989).
Этот сезон "Спартак" начал под руководством Дмитрия Аленичева (один матч в премьер-лиге), но после вылета команды из 3-го отборочного раунда Лиги Европы он подал в отставку. Аленичева сменил Массимо Каррера, сначала в роли исполняющего обязанности (два матча), потом – в качестве полноценного главного тренера. 53-летний итальянец, работавший с Антонио Конте в "Ювентусе" и сборной Италии, вошел в штаб Аленичева перед началом сезона.
Adios Amigos R...
Крюков Сергей Adios Amigos R...///Ну что, Артемий справился с поставленной задачей?))) Не зря засылали?)))))))))))) 21:22/// ========== Во-первых,прими персональные поздравления. Во-вторых, не, не справился, он жжжж за титулами ушёл, навродь). Надо подкорректировать одно произведение, где именно старый шарманщик вопрошает: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" 21:42 ================================= Дружище, с долгожданной тебя и всех КБ!!!!
21:49
Крюков Сергей
Adios Amigos R...///Ну что, Артемий справился с поставленной задачей?))) Не зря засылали?)))))))))))) 21:22/// ========== Во-первых,прими персональные поздравления. Во-вторых, не, не справился, он жжжж за титулами ушёл, навродь). Надо подкорректировать одно произведение, где именно старый шарманщик вопрошает: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"
21:42
Bibigon2000
Bossonn Ничего страшного. Следующий титул снова через 16 лет. Раз в 16 лет и палка стреляет. надеюсь на 32 :)
21:42
werder63
СПАРТАК - чемпион!!!!
21:36
джо
Самое смешное,что Дзюба ушел в Зенит за титулами, может Артемка приносит несчастье?
21:36
VVSh71
Интересно, на Матче, уважаемый Юрий Розанов и два краснобелых клоуна поют дифирамбы заслуженному победителю - Спартаку! И совсем не говорят о проваленных полностью сезонам ЦСКА, Зенита, Краснодара и Ростова. Это не анализ, а анон...зм.
21:29
Bossonn
Ничего страшного. Следующий титул снова через 16 лет. Раз в 16 лет и палка стреляет.
21:27
джо
Всех сектантов с золотом, игрочишка тоже внес вклад в чемпионство Спартака!
21:24
Никифор
Чечены и спартаковцы- братья навеки!)))
21:23
Adios Amigos R...
Ну что, Артемий справился с поставленной задачей?))) Не зря засылали?))))))))))))
21:22
reflex_al
Поздравления из Краснодара! Прекрасный сезон Спартака!
21:19
zoolord
Спартак - чемпион! Всем забили в пушку туго!!!
21:17
Юмнов
Ты снова чемпион, ты снова всех сильней. И снова никого над головой твоей!
21:16
Tupac Shakur
А всё благодаря багажу Аленичева)))
21:15
pobedaSpartak
ура, товарищи!!!
21:14
fedland
Самый лучший день!!! У тещи день рождения-юбилей!!! Спартак чемпион России!!! Что еще желать, что может быть лучше!!! Потрясающие эмоции. Мы чемпионы!!! Поздравляю всех с победой!!! И с наступающим днем великой победы!!! Ура, ура, ура!!!
21:13
#заспартакнавсегда
вот и дождались-16лет ожидания!!!!!!!!!!!
21:12
Щас спою
Бомжи теперь скулят везде что все куплено.Убогие,убогий стадион,убогое поле,убогий тренер,убогая команда.СПАРТАК ЧЕМПИОН
21:11
Hrenoid
ОЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ! Йоу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наконец-то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Коняшки, теперь топим за вас!!!!!!! Не позвольте упырям из политпроекта вас обогнать!
21:10
#заспартакнавсегда
ура!!!!!!!!!!!
21:10
konstantin sh
Да! Да! Да! Официально! Мы - чемпионы! Спартак!!! Спасибо, команда! Грацио, Массимо!!!
21:10
sm.forever
Красно-белые!!!!! С Победой!!!!! И всё сложилось в преддверии дня Великой Победы!!!!! С Праздником!!!!! МЫ - ЧЕМПИОНЫ!!!!!
21:09
cerr
Какими же долгими были эти 16 лет!!!!!!!
21:09
Baalex
УРАААА!!!!!!! С победой братцы!!!!!!!!!!!! СПАРТАК - ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!
21:06
сп@рт@к
С 2013 года, долгие 3,5 года я не заходил на сайт под этим ником! Загадал себе: войду под ним, когда станем чемпионами. И вот, свершилось!!! Спасибо, Массимо! Спасибо, Команда! Спасибо, Леонид Арнольдович! Мы-лучшие!!!
21:06
LVA1
ПОЗДРАВЛЯЮ СПАРТАК И ВСЕХ ЕГО БОЛЕЛ!!! ЗАСЛУЖЕННО!!!! ЦСКА БУДЕТ НА ВТОРОМ!!! ЗЕНИТ - ДЕРЬМО!!!!
21:06
Джон....Сильвер
Поздравляю болельщиков Спартака с долгожданным и заслуженным титулом! Но, состав надо очень крепко усиливать, в ЛЧ с такой игрой, как сейчас им быстро пинка под зад дадут!
21:06
VentoR
Всех КБ с ЗОЛОТОМ! No time for LOSERS 'cause we are the CHAMPIONS, my friends!
21:05
DENsid
Поздравляю Спартак и всех его болельщиков с заслуженной победой в чемпионате !
21:05
Капитан Цубаса
с ЧЕМПИОНСТВОМ, братья!!!
21:04