20:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" – 10-кратный чемпион России!

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После победы "Терека" в гостевом матче 27-го тура премьер-лиги над "Зенитом" (1:0) "Спартак" досрочно стал чемпионом России-2016/17.

После 27 туров у "Спартака" 63 очка (20 побед), у ЦСКА – 53, у "Зенита" – 52. Москвичи не выигрывали золотые медали 16 лет - с 2001 года.

Для красно-белых это 10-й титул в России (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и 22-й с учетом чемпионатов СССР (1936 осень, 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989).

Этот сезон "Спартак" начал под руководством Дмитрия Аленичева (один матч в премьер-лиге), но после вылета команды из 3-го отборочного раунда Лиги Европы он подал в отставку. Аленичева сменил Массимо Каррера, сначала в роли исполняющего обязанности (два матча), потом – в качестве полноценного главного тренера. 53-летний итальянец, работавший с Антонио Конте в "Ювентусе" и сборной Италии, вошел в штаб Аленичева перед началом сезона.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (52)
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Adios Amigos R...

Крюков Сергей Adios Amigos R...///Ну что, Артемий справился с поставленной задачей?))) Не зря засылали?)))))))))))) 21:22/// ========== Во-первых,прими персональные поздравления. Во-вторых, не, не справился, он жжжж за титулами ушёл, навродь). Надо подкорректировать одно произведение, где именно старый шарманщик вопрошает: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" 21:42 ================================= Дружище, с долгожданной тебя и всех КБ!!!!

21:49

Крюков Сергей

Adios Amigos R...///Ну что, Артемий справился с поставленной задачей?))) Не зря засылали?)))))))))))) 21:22/// ========== Во-первых,прими персональные поздравления. Во-вторых, не, не справился, он жжжж за титулами ушёл, навродь). Надо подкорректировать одно произведение, где именно старый шарманщик вопрошает: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"

21:42

Bibigon2000

Bossonn Ничего страшного. Следующий титул снова через 16 лет. Раз в 16 лет и палка стреляет. надеюсь на 32 :)

21:42

werder63

СПАРТАК - чемпион!!!!

21:36

джо

Самое смешное,что Дзюба ушел в Зенит за титулами, может Артемка приносит несчастье?

21:36

VVSh71

Интересно, на Матче, уважаемый Юрий Розанов и два краснобелых клоуна поют дифирамбы заслуженному победителю - Спартаку! И совсем не говорят о проваленных полностью сезонам ЦСКА, Зенита, Краснодара и Ростова. Это не анализ, а анон...зм.

21:29

Bossonn

Ничего страшного. Следующий титул снова через 16 лет. Раз в 16 лет и палка стреляет.

21:27

джо

Всех сектантов с золотом, игрочишка тоже внес вклад в чемпионство Спартака!

21:24

Никифор

Чечены и спартаковцы- братья навеки!)))

21:23

Adios Amigos R...

Ну что, Артемий справился с поставленной задачей?))) Не зря засылали?))))))))))))

21:22

reflex_al

Поздравления из Краснодара! Прекрасный сезон Спартака!

21:19

zoolord

Спартак - чемпион! Всем забили в пушку туго!!!

21:17

Юмнов

Ты снова чемпион, ты снова всех сильней. И снова никого над головой твоей!

21:16

Tupac Shakur

А всё благодаря багажу Аленичева)))

21:15

pobedaSpartak

ура, товарищи!!!

21:14

fedland

Самый лучший день!!! У тещи день рождения-юбилей!!! Спартак чемпион России!!! Что еще желать, что может быть лучше!!! Потрясающие эмоции. Мы чемпионы!!! Поздравляю всех с победой!!! И с наступающим днем великой победы!!! Ура, ура, ура!!!

21:13

#заспартакнавсегда

вот и дождались-16лет ожидания!!!!!!!!!!!

21:12

Щас спою

Бомжи теперь скулят везде что все куплено.Убогие,убогий стадион,убогое поле,убогий тренер,убогая команда.СПАРТАК ЧЕМПИОН

21:11

Hrenoid

ОЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ! Йоу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наконец-то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Коняшки, теперь топим за вас!!!!!!! Не позвольте упырям из политпроекта вас обогнать!

21:10

#заспартакнавсегда

ура!!!!!!!!!!!

21:10

konstantin sh

Да! Да! Да! Официально! Мы - чемпионы! Спартак!!! Спасибо, команда! Грацио, Массимо!!!

21:10

sm.forever

Красно-белые!!!!! С Победой!!!!! И всё сложилось в преддверии дня Великой Победы!!!!! С Праздником!!!!! МЫ - ЧЕМПИОНЫ!!!!!

21:09

cerr

Какими же долгими были эти 16 лет!!!!!!!

21:09

Baalex

УРАААА!!!!!!! С победой братцы!!!!!!!!!!!! СПАРТАК - ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!

21:06

сп@рт@к

С 2013 года, долгие 3,5 года я не заходил на сайт под этим ником! Загадал себе: войду под ним, когда станем чемпионами. И вот, свершилось!!! Спасибо, Массимо! Спасибо, Команда! Спасибо, Леонид Арнольдович! Мы-лучшие!!!

21:06

LVA1

ПОЗДРАВЛЯЮ СПАРТАК И ВСЕХ ЕГО БОЛЕЛ!!! ЗАСЛУЖЕННО!!!! ЦСКА БУДЕТ НА ВТОРОМ!!! ЗЕНИТ - ДЕРЬМО!!!!

21:06

Джон....Сильвер

Поздравляю болельщиков Спартака с долгожданным и заслуженным титулом! Но, состав надо очень крепко усиливать, в ЛЧ с такой игрой, как сейчас им быстро пинка под зад дадут!

21:06

VentoR

Всех КБ с ЗОЛОТОМ! No time for LOSERS 'cause we are the CHAMPIONS, my friends!

21:05

DENsid

Поздравляю Спартак и всех его болельщиков с заслуженной победой в чемпионате !

21:05

Капитан Цубаса

с ЧЕМПИОНСТВОМ, братья!!!

21:04