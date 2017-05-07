"Спартак" – 10-кратный чемпион России!

После победы "Терека" в гостевом матче 27-го тура премьер-лиги над "Зенитом" (1:0) "Спартак" досрочно стал чемпионом России-2016/17.

После 27 туров у "Спартака" 63 очка (20 побед), у ЦСКА – 53, у "Зенита" – 52. Москвичи не выигрывали золотые медали 16 лет - с 2001 года.

Для красно-белых это 10-й титул в России (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и 22-й с учетом чемпионатов СССР (1936 осень, 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989).

Этот сезон "Спартак" начал под руководством Дмитрия Аленичева (один матч в премьер-лиге), но после вылета команды из 3-го отборочного раунда Лиги Европы он подал в отставку. Аленичева сменил Массимо Каррера, сначала в роли исполняющего обязанности (два матча), потом – в качестве полноценного главного тренера. 53-летний итальянец, работавший с Антонио Конте в "Ювентусе" и сборной Италии, вошел в штаб Аленичева перед началом сезона.