СМИ: Михаил Кержаков улетел на обследование в Германию

Вратарь "Оренбурга" Михаил Кержаков, арендованный у "Зенита", продолжает лечение травмы колена, сообщает "Спорт день за днем". Голкипер улетел в Германию на медицинское обследование, поэтому не сможет принять участие в матче 25-го тура чемпионата России с сине-бело-голубыми.

Ранее он уже пропустил матчи "Оренбурга" с "Тереком" (2:1) и "Томью" (2:1). В первой встрече ворота защищал Дмитрий Абакумов, во второй - Александр Руденко. В текущем сезоне Кержаков провел в составе сине-белых пять матчей во всех турнирах и пропустил шесть голов.

Матч 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Зенитом" состоится 26 апреля, начало встречи - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.