Скауты "Спартака" посетили матч "Порту" - "Лестер"

Скауты "Спартака" присутствовали на матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Порту" и "Лестером" (5:0), информирует A Bola. Встреча прошла 7 декабря на стадионе "Драгау" в Порту. За какими футболистами они следили, не отмечается.

При этом эту игру посетили представители многих других европейских клубов. Среди них "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Милан", "Атлетико", "Байер", "Сивилья" и другие.

Напомним, что на совете директоров "Спартака" было принято решение о том, что клуб в зимнее трансферное окно будет усиливаться.