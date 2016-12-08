23:54 8 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Скауты "Спартака" посетили матч "Порту" - "Лестер"

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Понедельник. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 2:1. Красно-белые побеждают - и уходят зимовать с 5-очковым отрывом от "Зенита"."Спартак": в$е ради золота

 

Скауты "Спартака" присутствовали на матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Порту" и "Лестером" (5:0), информирует A Bola. Встреча прошла 7 декабря на стадионе "Драгау" в Порту. За какими футболистами они следили, не отмечается.

При этом эту игру посетили представители многих других европейских клубов. Среди них "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Милан", "Атлетико", "Байер", "Сивилья" и другие.

Напомним, что на совете директоров "Спартака" было принято решение о том, что клуб в зимнее трансферное окно будет усиливаться.

 

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