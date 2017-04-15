Шатов, Дзюба и Кержаков полетели с "Зенитом" на матч со "Спартаком"

"Зенит" вылетел на матч 23-го тура пермьер-лиги со "Спартаком". Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу повез с собой в Москву 23 футболистов. Среди них форвард Александр Кержаков, испытывавший в последнее время проблемы со здоровьем и вдобавок пропустивший в начале недели несколько тренировок после появления в семье ребенка.

Полностью список выглядит следующим образом:

вратари – Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков;

защитники – Александр Анюков, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

полузащитники – Хави Гарсия, Эрнани, Маурисиу, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиану, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;

нападающие – Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.

Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет в воскресенье, 16 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет прямую трансляцию игры.