Шатов, Дзюба и Кержаков полетели с "Зенитом" на матч со "Спартаком"

"Зенит" вылетел на матч 23-го тура пермьер-лиги со "Спартаком". Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу повез с собой в Москву 23 футболистов. Среди них форвард Александр Кержаков, испытывавший в последнее время проблемы со здоровьем и вдобавок пропустивший в начале недели несколько тренировок после появления в семье ребенка.
Полностью список выглядит следующим образом:
вратари – Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков;
защитники – Александр Анюков, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков;
полузащитники – Хави Гарсия, Эрнани, Маурисиу, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиану, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;
нападающие – Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.
Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет в воскресенье, 16 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет прямую трансляцию игры.
Дополнительная информация
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Лука Джорджевич
- Александр Кержаков
- Игорь Смольников
- Маурисиу Жозе да Силвейра
- Зенит СПб
- Данни
- Ибрагим Цаллагов
- Александр Анюков
- Спартак (футбол)
- Юрий Жирков
- Бранислав Иванович
- Доменико Кришито
- Артур Юсупов (футбол)
- Олег Шатов
- Хави Гарсия
- Луиш Нету
- Юрий Лодыгин
- Йоан Молло
- Роберт Мак
- Жулиану Виктор де Паула
- Андрей Лунев
- Эрнани
James Gang
Ну всё, с таким составом "Зенита" полная кабзда "Спартаку"...
16:26