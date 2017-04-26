16:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Шнуров пообещал спеть про "Зенит" на стадионе "Спартака"

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Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров на пресс-конференции в Москве подтвердил, что намерен исполнить песню про любимый клуб "Зенит" во время концерта на "Открытие Арене", домашнем стадионе "Спартака", передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. Юбилейное выступление намечено на 13 июля.

– Будете ли петь про "Зенит" на арене "Спартака"? – спросили Шнурова.

– Обязательно.

– А не собираетесь написать новые песни про "Зенит" или про новую арену "Санкт-Петербург"?

– Я написал про новую арену стишок, он вполне забавный: миллиарды надо вкладывать в нарды. В принципе, у меня про "Зенит" песен пять или шесть. И когда меня просят спеть про "Зенит", я говорю, что у меня в принципе все песни про "Зенит".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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aleks80

Побереги 250$ кэсов сережа

17:08

Thomas_Boy

Шнур споет, Ляксей Борисыч станцует.

16:59

Promesov

У него концерт что-ли на "Открытие"?

16:49

Хряк

У "аликапса" есть один побочный эффект - это проблема с головой )))))

16:44