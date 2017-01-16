Сергей Родионов: "Спартак" рассчитывает, что у Самедова все сложится наилучшим образом"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов лестно оценил трансфер полузащитника "Локомотива" Александра Самедова. По словам руководителя москвичей, хавбек отвечает всем требованиям лидера чемпионата России.

– Александр вернулся в "Спартак" после долгого перерыва, – приводит официальный сайт красно-белых слова Родионова. – Но, во-первых, Самедов – спартаковский воспитанник, выпускник нашей школы. А во-вторых, он является футболистом сборной России и демонстрирует хороший уровень игры на протяжении многих лет. Поэтому мы рассчитываем, что у Александра все сложится наилучшим образом: он сумеет доказать свое право на место в составе и принесет нашей команде пользу.

Хотелось бы поздравить Александра с подписанием контракта, пожелать ему успехов в "Спартаке" и достижения всех поставленных целей.

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