Сергей Родионов: "Хотели бы синхронизировать домашние матчи "Спартака" и "Спартака-2"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после совета директоров красно-белых не стал отвечать на вопрос о возможном уходе из команды полузащитника Александра Зуева, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Родионов подчеркнул, что выход футболиста в стартовом составе клуба на матч 17-го тура чемпионата России против "Рубина" (2:1) – большой прогресс.

– Возможны ли зимой трансферы "на выход"? В частности, может ли "Спартак" отдать в аренду Зуева, который застрял где-то между основой и "Спартаком-2" и почти не имеет практики?

– В матче с "Рубином" Зуев вышел в стартовом составе. И это уже большой прогресс. Значит, он доказал тренеру свою состоятельность. Пока, может, не все получилось так, как хотел бы он сам и чего бы мы хотели. Но это все равно говорит о том, что наша вертикаль работает. Есть нюансы в плане синхронизации календарей премьер-лиги и ФНЛ. Вот здесь мы попробуем поговорить с лигами. Хотя бы в плане домашних матчей. Это облегчит нам работу. Понятно, что сделать расписание совсем идеальным для "Спартака-2" и "Зенита-2" не получится – страна у нас большая, переездов и перелетов много.

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