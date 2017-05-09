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Сергей Паршивлюк: "Спартак" долго к этому шел, это грандиозное событие"

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Защитник "Анжи" Сергей Паршивлюк поздравил "Спартак" с победой в чемпионате России. Напомним, что красно-белые досрочно победили в турнире за три тура до его окончания, благодаря поражению "Зенита" в игре 27-го тура с "Тереком" (0:1). Паршивлюк является воспитанником "Спартака" и выступал за команду с 2007 по 2016 год.

– Пользуясь случаем, хочу поздравить болельщиков, руководство клуба и ребят с таким событием, – цитирует сайт "Анжи" Паршивлюка. – Команда к этому шла долго, это грандиозное событие. Поэтому могу только порадоваться за болельщиков, ребят и президента клуба Леонида Арнольдовича, который столько вложил в команду.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/sergej_parshivljuk_vo_vtorom_tajme_igra_davalas090517/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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