Сергей Паршивлюк: "Спартак" долго к этому шел, это грандиозное событие"

Защитник "Анжи" Сергей Паршивлюк поздравил "Спартак" с победой в чемпионате России. Напомним, что красно-белые досрочно победили в турнире за три тура до его окончания, благодаря поражению "Зенита" в игре 27-го тура с "Тереком" (0:1). Паршивлюк является воспитанником "Спартака" и выступал за команду с 2007 по 2016 год.

– Пользуясь случаем, хочу поздравить болельщиков, руководство клуба и ребят с таким событием, – цитирует сайт "Анжи" Паршивлюка. – Команда к этому шла долго, это грандиозное событие. Поэтому могу только порадоваться за болельщиков, ребят и президента клуба Леонида Арнольдовича, который столько вложил в команду.