Сергей Кирьяков: "Надеюсь, "Спартак" приедет в Тулу в приподнятом настроении"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков надеется, что его команде удастся успешно провести заключительные матчи премьер-лиги. В 28-м туре тульская команда проиграла ЦСКА со счетом 0:3.

– Нам нужно не делать из поражения трагедию, а переключиться на два оставшихся матча на своем поле с "Амкаром" и "Спартаком", – отметил Кирьяков. – Надеюсь, "Спартак" приедет в приподнятом настроении. В этом случае нам будет полегче. Счет 0:3 неприятен, но у нас свои цели и задачи. Будем стараться набрать в оставшихся матчах максимальное количество очков. (Александр ПРОСВЕТОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Арсенал"